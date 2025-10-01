El diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, analizó este miércoles por la 750 las diversas propuestas que hay para expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados o, en su defecto, correrlo de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Al comenzar la entrevista, Yedlin dijo con contundencia: “Espert, la vedad, lo vengo diciendo, es en la historia de la cámara de diputados, el peor presidente de la comisión de Presupuesto. Desde los inicios de la república, te diría”.

En concreto, dijo, esto queda en evidencia al poner sobre la lupa el hecho de que nunca le había pasado al país no tener un presupuesto durante dos años seguidos. Y apuntó a que esta es la raíz de muchos de los problemas que sufre el país.

“Nunca nos pasó no tener dos años seguidos ley de Presupuesto. Y él es responsable. Que Argentina haya naufragado dos años sin presupuesto… detrás de eso están gran parte de los problemas que hemos tenido”, dijo.

Y añadió: “El financiamiento se define habitualmente en esta discusión. Es la ley de leyes que dice cómo se recauda y se gasta. Este presidente decidió no hacerlo más. Como casi todas las leyes pasan por presupuesto, y él cerró la comisión, hemos tenido que emplazarlo para cualquier ley. Es un desastre”.

Luego, apuntó contra la vinculación entre Espert y “Fred” Machado, quien tiene pedido de extradición de Estados Unidos por tráfico de cocaína: “Y ahora, esto que todo el mundo sabía. Porque en la cámara misma se ha dejado en claro”.

“Ahora sabemos que además recibió plata para la campaña. Aparte es candidato en Buenos Aires. Es una situación muy irregular. Va a ser el principal tema de la comisión de Presupuesto”, afirmó sobre el encuentro de la comisión este miércoles.

Tras lo que afirmó: “No sé de qué van a hablar, porque los valores de deuda que prevén ya lo superaron y el crecimiento que plantean no es creíble. De nada sirve discutir la letra chica si los trazos son mentirosos. Estamos frente a una situación muy compleja que espero que se pueda resolver de alguna manera”.

Entonces, sobre la posible remoción de Espert de la comisión o de la cámara, dijo: “Lo que hacen las comisiones es autónomo. La cámara define quiénes van a los bloques. Pero una vez que se vota a las autoridades, siempre con acuerdo parlamentario, con este mismo sistema se podría remover. Son situaciones complejas. Yo creo que se podría hacer así (remoción en la propia comisión)”.

Sobre el segundo panorama, afirmó: “La Cámara tuvo momentos de dureza muy ejemplificadoras. Esta gente que tanto gritaba por la ficha limpia, debería estar gritando lo mismo. Porque cunado tenés estos escándalos, la Cámara tiene los sistemas para expulsar a diputados”.

“La novedad es la transferencia y las explicaciones que dieron fue muy poco claras. No está claro qué hizo con los 200 mil dólares y cómo aumentó su patrimonio. Y seguramente se le va a pedir que conteste. La transferencia existió, ahora nos tiene que explicar para qué fue”, concluyó.