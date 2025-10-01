Lali Espósito formó parte del jurado del Festival de cine de San Sebastián y su presencia en España se replicó en distintos medios. En todas las entrevistas se plantearon fundamentalmente dos cuestiones: su enfrentamiento con Javier Milei y su defensa a la cultura nacional.

Lali explicó "Fanático"

La Revuelta es uno de los programas mas populares de la Televisión española. Junto a su conductor, David Broncano, la artista hizo un recorrido por la discusión con el presidente: desde el famoso tweet hasta el éxito de Fanático.

"Él me peleó", dijo en alusión a Milei. "No le gustó una opinión muy concreta que di. Y entonces tuve que hacer una canción para responderle", sostuvo la cantante argentina.

De esa manera comenzó una charla que desgranó el ida y vuelta que tuvo en las redes, con los trolls del gobierno al frente. Allí Espósito recordó que el día que el libertario ganó las PASP escribió su ya faomso tweet en el que aseguraba "qué peligroso, qué triste", y a partir del cual "vino una persecución de sus trolls".

"(Recibí) calumnias, injurias. Por un rato fui el centro del 'hate' del mismísimo presidente", sostuvo. Lali también recordó las palabras del mandatario al momento de ponerle un apodo: "En la televisión me cambió el nombre, "Lali Depósito". Mi apellido es Espósito y él cree que los artistas opinan porque les pagan. Una boludez. En su momento me quebré, pero ahora estoy bárbara, divina.

En cuánto a la libre expresión, señaló: "Yo no soy maleducada, opiné como artista y lo seguiré haciendo. Con música o cuando lo sienta".

Lali y el dinero

Dentro de la misma entrevista, Lali reflexionó acerca del uso que hace de su plata. Al ser consultada sobre su "patrimonio total", hizo un recuento del tiempo que lleva de carrera y cómo decidió gastar el dinero que ganó:

"Hace 23 años que trabajo. Me va bien. Pero yo no gasto en boludeces. No me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas".

No solo se centró en los pequeños, y costosos, gastos materiales, también explicó que sus raíces influyen al momento de tomar decisiones:

"Soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso. Alguna cosita me compro. Pero siempre lo mas importante, a medida que crecía, fue que toda mi familia tenga un techo. Mi dinero está puesto en que los míos tengan una mejor vida".