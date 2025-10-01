Disney Plus revela una programación que promete satisfacer todos los gustos para el mes de octubre. Presentando una combinación de estrenos locales e internacionales, la plataforma se ha asegurado de ofrecer contenido atractivo para cada miembro de la familia. Este enfoque refuerza el liderazgo de Disney Plus en el mercado del streaming, especialmente en países como Argentina, donde la serie Playback: una somos dos acapara la atención.

Lanzamientos destacados de octubre

En octubre, Disney Plus desplegará una variedad de novedades, entre las que destacan producciones nacionales e internacionales. Playback: una somos dos, una serie juvenil argentina, surge como la gran apuesta del mes. Creada por talentos locales, esta producción narra la travesía de dos amigas que, tras la viralización de un video musical, alcanzan la cima en el mundo del espectáculo.

Además de Playback, los aficionados a los mundos animados de Disney podrán disfrutar de la tercera entrega de Star Wars: Visions, una serie antológica que combina la riqueza del universo galáctico con innovadores estilos de animación japonesa. Asimismo, Disney Twisted-Wonderland the Animation, adaptación del popular videojuego, se estrenará en octubre, deleitando a los seguidores de las historias mágicas.

Múltiples géneros para todos los gustos

Disney Plus no ha olvidado a su público más joven ni a los aficionados al terror. El estreno de la tercera temporada de SuperKitties entretendrá a los niños, mientras que series como Halloween Wars y el especial de Vampirina: Teenage Vampire alimentarán el entusiasmo por Halloween con sus relatos llenos de misterio. Otra propuesta de terror es Something Wicked This Way Comes, un título diseñado para causar suspense.

Producciones europeas y su impacto global

Este mes, Disney Plus también se adentra en el mundo de las producciones europeas. La suerte, una comedia dramática española, y Entrepreneurs, centrado en el mundo de los negocios, ejemplifican el alcance global del catálogo de octubre.

La miniserie Muerte en la familia Murdaugh, basada en hechos reales, aborda los complejos entramados de una poderosa familia en Estados Unidos, lo que añade otro nivel de interés internacional. Estas producciones subrayan la estrategia de Disney Plus de integrar divulgación cultural y entretenimiento, sin descuidar el potencial educativo de su oferta.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.