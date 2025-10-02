Cines

ANIMALES PELIGROSOS

Con Hassie Harrison, Jai Courtney. Dir: Sean Byrne. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.50 h

Hoyts. Cas: 15.10, 20.15 h

Las Tipas. Cas: 19.30 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 14.50 h; Sub: 19.05 h

AMORES MATERIALISTAS 

Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años

Showcase. Cas: Jue, sáb, lun y mié, 19.25 h

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington, Zoe Saldaña. Dir: James Cameron. SAM 13 años

Cinépolis. 4D.3D Cas: 18.15 h; 3D Cas: 18.40 h

Hoyts. DBOX.3D. Cas: 22.00; 3D Cas: 22.00 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.20; Sub: 22.00 h; Cas: 13.30, 17.10, 21.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. 3D Cas: 14.10, 18.00 h; Sub; 18.30, 22.00 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 15.40, 19.15, 21.40 h

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 20.00, 22.30 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Showcase. 3D Cas: 12.50*, 15.35 h (*solo sáb y dom) 

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 17.15 h

Hoyts. 2D Cas: 15.30 h; 2D Sub: 18.50 h; 4D Cas: 15.10 h.

Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h; Sub: 18.20 h

Showcase. Cas: 15.45, 18.55 h; Sub; 22.10 h

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE 

Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años.

Showcase. Cas: Vie, som, mar, 22.05 h

DIBUJOS IMAGINARIOS

Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas 15.20 h

Las Tipas. Cas: 14.50, 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h

Showcase. Cas: 13.15, 15.30, 17.50 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 17.00, 20.00, 22.50 (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.40, 18.45, 22.00 h; 2D Cas: 15.40, 18.45, 22.00, 22.40 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 13.40, 19.10, 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00, 19.00, 21.40 h

Showcase. Cas: 14.00, 156.50, 19.20, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h

EL CUADRO ROBADO

Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.50, 19.50, 22.00* h (*solo vie y sáb)

EL PUERTO

Con André Wilms, Kati Outinen. Dir: Aki Kaurismäki. ATP

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Showcase. Cas: 12.15*, 14.25 (*solo sáb y dom)

ERRANTE. LA CONQUISTA DEL HOGAR

Documental. Dir: Adriana Lestido. ATP

Cine El Cairo. Vie, 18.30 h

EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN 

Con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson. Dir: Danny Boyle. SAM 16 años c/Res

Showcase. Sub: Sáb y dom, 20.05 h 

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.2D Sub: 22.00 h

Las Tipas. Sub: 16.20 h

Showcase. Sub: Jue, sáb, lun y mié, 21.55 h

GUÍA DE ROSARIO MISTERIOSA 2

Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jáuregui. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

HAMILTON

Musical. SAM 13 años

Showcase. Sub: Sáb y dom, 16.20 h; Jue, vie, lun, mar, mié: 19.05 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 20.30 h

Hoyts. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h 

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.45, 18.15 h

Showcase. Cas: 14.00, 17.05*, 21.50 h (*no se emite sáb y dom)  

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Showcase. 3D: Cas: 22.20 h

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 15.15* h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.25, 17.50 h; Sáb y dom: 15.10, 17.40 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.00, 19.20 h

Showcase. Cas. 12.20*, 14.35, 16.55 h

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN 

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años 

Cinépolis. Cas: 22.30 h

Showcase. Vie, dom y mar, 21.55 h

LA LLEGADA DEL HIJO

Con Maricel Álvarez, Ángelo Mutti Spinetta. Dir: Cecilia Atán, Valeria Pivato. SAM 16 años

Cine El Cairo. Dom, 22.30 h

LA PETITE

Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 22.10*  (*solo vie y sáb)

LE ROYAUME

Francia, 2024. Dir: Julien Colonna. SAM 18 años

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

LILO Y STITCH 

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30 h (*solo sáb y dom) 

Showcase. Cas: 12.05*, 14.30, 17.00 (*solo sáb y dom)

LO QUE QUISIMOS SER

Argentina, 2024. Dir: Alejandro Agresti. ATP

Cine Lumière. Sáb, 20.00 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 15.50, 18.10 h

Showcase. Cas: 16.30 h

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II

Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 19.15, 22.20 h

Hoyts. Cas: 17.30, 22.45 h

Las Tipas. Cas: 19.00; Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.55, 22.00 h

Showcase. Cas: 17.15; Sub: 22.40 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cinépolis. Cas: 14.30* h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.35 h

Showcase. Cas: 12.05*, 14.20 h (*solo sáb y dom)

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 17.30 h

Las Tipas. Cas: 14.30 h

MAZEL TOV 

Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13

Showcase. Cas: 14.05 h

MILAGRO DE OTOÑO

Con Luis Machín, Mario Alarcón. Dir: Néstor Zapata. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL 

Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res

Showcase. Sub: Jue, sáb, lun, mié, 22.05 h

MISS CARBÓN

Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

NADIE VA A ESCUCHAR TU GRITO

Con Sol Wainer, Byron Barbieri. Dir: Mariano Cattáneo. SAM 13 c/Res

Showcase. Cas: 13.50, 22.30 h

NECROFOBIA

Ficción, terror. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA

Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Cinépolis. Cas: 19.45 h

Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.15; 3D Cas: 15.15 h 

Nuevo Monumental. Cas: 15.10, 18.00 h

Showcase. Cas: 13.55; Sub: 22.30 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 19.10 h

SUPERMAN 

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.25 h

TOY STORY (30 AÑOS)

Animación. Dir: John Lasseter. ATP

Showcase. Cas: 12.00*, 13.50 h (*solo sab y dom)

TRES AMIGAS

Con India Hair, Camille Cottin. Dir: Emmanuel Mouret. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 

THUNDERBOLTS 

Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años

Showcase. Cas: Vie, dom, mar, 19.25 h

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Cines del Centro. Sub: 15.50, 19.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.00, 22.15 h 

Hoyts. 2D Atmos Cas: 20.40 h h

Las Tipas. 2D Atmos: Sub: 21.00 h; 2D.4D Cas: 15.40, 19.00, 22.20 h

Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h

Showcase. Sub: 15.40, 19.00, 21.45, 22.25 h

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT 

Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.45 h

UNDERGROUND

Con Miki Manojkivic, Lazar Ritoveski Dir: Emir Kusturica. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

YO Y LA QUE FUI

Doc. Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir. Constanza Niscovolos. ATP

Cine El Cairo. Vie, 20.00 h; Sáb, 22.30 h; dom, 20.30 h

CORTOMETRAJES ROSARINOS

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

HOGAR EN TRÁNSITO
Animación. Dir: Julián Camezzana

 

LAS PIEDRAS
Ficción. Dir: María Sofía Borsini

¿A DÓNDE VAN LOS PÁJAROS CUANDO MUEREN?
Animación. Dir: Guido Devoto Brunori

EL OBITUARIO INCOMPLETO
Ficción. Dir: Francisco Matiozzi, Jesica Aran

HATKER
Animación. Dir: Alejandro Ariel Martín

ECO Y REVERENCIA
Ficción. Dir: Fernanda Taleb

 

 

 

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Mooncats. Hoy, a las 20.30 h

The Rolling songs. Dom, a las 20.30 h

Cuti Aradas. Mar 7 de oct, a las 20.30 h

Captain Pepper. Rock internacional 50/60. Mié 8 de oct, a las 20.30 h

Aka. Versiones electroacústicas del grupo britanico Oasis y el solista Noel Gallagher. Jue 9 de oct, a las 20.30 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Orquesta Escuela de Tango. Celebra sus 20 años con un concierto especial. La iniciativa pedagógica impulsada y coordinada por Javier Martínez Lo Ré y Martín Tessa, ha formado en el género a más de 200 músicos. Hoy, a las 20.30. Entrada Gratuita.

Ciclo de Encuentros Utópicos. Orquesta Utópica + Astillero. Una cita con el tango nuevo del siglo XXI. Habrá música de compositores rosarinos y alrededores, y también estará Astillero, de Buenos Aires, con su música compuesta por Julián Peralta. Sáb 4 de oct., a las 20.30. Loc. en venta.

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El principio del fin. Musical. Mañana, a las 21 h

Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h

CASA BRAVA

Pichincha 120

Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Mañana, a las 21.30 h

Sharm El Sheikh. Segunda edición. Gala Show con la Orquesta Marrakech y artistas invitados. Dom 5 de oct, a las 20 h

Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Mañana, 19.30 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Benja Torres. Mañana, a las 21 (Teatro)

Cámeron. Mañana a las 21 (Terraza)

Gustavo Telesmanich Grupo. Mañana, a las 21 h

Nilda Godoy – Ernesto Méndez. Sáb, a las 21 h (Petit Salón)

Mercedes Borrel. Sáb, a las 21 h (Teatro)

Alfredo Tosto presenta «Más Música de Mundos». Jue 9 de oct, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

METROPOLITANO

Junín 501

Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h

Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h

Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Mar 7 de oct, a las 20 h

Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. La obra pone en primer plano la tensión entre deseo creativo y fracaso, mostrando el costo íntimo de perseguir un destino que parece siempre esquivo. Sáb 1 de nov, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. Franz Lehár. La exitosa opereta de Franz Lehar. Una historia ligera, que destaca la figura de Hanna Glawary (Virginia Tola) quien recrea este personaje de una manera estelar junto a su parteneaire: Alejandro Spies; entre otros grandes artistas de la lírica nacional que completan este gran elenco. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos. ¿De qué son capaces? ¿de qué nos vuelven capaces nuestros muertos? Dom 5 de oct, a las 20 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. La incomunicación, la soledad, el no saber y el “no querer saber”, hasta convertirse en homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha sosteniendo en democracia la memoria histórica. Dir: Aldo El-jatib. Mañana, a las 21 h

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.

TEATRO DE LA MANZANA.

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb. 11, 18 y 25 de octubre, 21 hs.

𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟

Alem 3086

La prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es “la prudencia”. Dir: Luciana Di Pietro. Mañana, a las 20.30 h