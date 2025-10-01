"Misión: Narco Airlines. Vuelo a la Libertad". Con ese mensaje estampado en una remera, el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) recibió a su colega José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto, que este miércoles tuvo que presidir en medio de un escándalo por nuevas pruebas sobre su vínculo con el narcotráfico a partir de su relación con Fred Machado.

La audiencia convocada para hablar del Presupuesto 2026 empezó, como se esperaba, cruzada por la situación de Espert con pedidos expulsión al diputado y candidato de La Libertad Avanza de 27 legisladores, entre ellos, Paulón. La remera con la que lo esperó el legislador de Encuentro Federal emulaba la portada del videojuego Grand Theft Auto ("Gran robo de autos") con la imagen de Espert y Machado junto al avión privado que el investigado por narcotráfico en Estados Unidos le prestó para la campaña 2019.

La remera del diputado cierra con un detalle más: "US$200.000", se lee en referencia a la revelación que volvió a poner el tema en agenda. Una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió, según peritos contables del Estado de Texas, proveniente de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin.

Con esa remera, Paulón se sumó el pedido de expulsión que solicitaron diputados de distintas bancadas y arrancó su alocución con una cita a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien este miércoles por la mañana dijo: "No podemos aceptar una alianza con un narco". Y agregó interpelando al presidente de la comisión de Presupuesto: "Es negativo para el debate del Presupuesto que usted presida este debate, mete ruido en un debate trascendente para la Nación, nos corre el eje".

El diputado por Santa Fe aseguró que en caso de que Espert no cediera la presidencia de la comisión, como finalmente lo hizo con el respaldo del oficialismo y el PRO, se avanzaría por los canales institucionales.

Paulón happenings

No es la primera vez que Paulón interpela de forma creativa sus posiciones contra las acciones de Gobierno en comisiones o en la propia Cámara baja. A mediados de septiembre, cuando Diputados debatió vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, el diputado llegó al recinto con un cartel que decía: "Lo 'peor' sigue pasando".

La consigna estaba acompañada por fotos del expresidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el presidente Javier Milei, y parafraseba la frase "Lo peor ya pasó", usada por Milei en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 y también utilzada por Mauricio Macri en la apertura de sesiones de 2018.

En otra sesión, Paulón tomó la frase dicha por la excanciller Diana Mondino en una entrevista Al Jazeera, cuando respondió sobre la responsabilidad de Milei en el caso $Libra con la frase: "corrupto o estúpido".

También se había burlado del cierre de listas y alianza del PRO con La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires --con Bullrich a la cabeza-- y en provincia de Buenos Aires --con Espert como primer candidato-- al llevar a la Cámara de Diputados, durante la sesión en la que se aprobaron las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, una imagen de Macri caracterizado como un chef mientras prepara una torta con leyenda "Karina conducción".