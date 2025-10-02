Carteles. Noche preparatoria hacia Encuentro de Carteles. “La enunciación del cartel y el discurso universitario”. Presentan Diana Wolkowicz, Esteban Muñoz y Olivia Di Nardo. Animan Romina Martínez Santoro y Cecilia Gorodischer. Miércoles 08/10 a las 20. Presencial en EOL Rosario, Sarmiento 1223/5. Inscripción con formulario. Instagram.

Discurso. Colegio Estudios Analíticos informa sobre la clase del sábado 4/10 a las 10 a cargo de Gabriel Levy, Hechos de Discurso. Presentará Paola Preve. Presencial y virtual. [email protected].

Conferencia. De Miguel Furman sobre La clínica de las psicosis, presentación clínica a cargo de Darío Díaz (Paraná). Sábado 4/10 a las 9. En el marco del Curso anual 2025 de Taller de Psicoanálisis. Inscripciones: [email protected]. Más información en www.tallerpsicoanalisis.com.ar.

Publicación. “Estudios y razones de la enseñanza de Jacques Lacan 2023”. Lecturas del Seminario La angustia. Hablarán Gabriel Levy, Silvia Conía y Ana Santillán. Coordina Julieta Morandi. Lunes 06/10 a las 19 en el ECU, San Martín 750. Inscripción: [email protected].