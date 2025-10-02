Durante una entrevista reciente, el veterano productor Jerry Bruckheimer aclaró las dudas sobre la continuidad de Margot Robbie en la franquicia de Piratas del Caribe. Según Bruckheimer, Robbie sigue plenamente involucrada, a pesar de los contratiempos en la creación del guion que han retrasado el desarrollo del proyecto.

Al no tener fechas de estreno definidas, la nueva entrega enfrenta el desafío de encontrar una historia que siga atrayendo al público como lo hizo en sus inicios.

Planteamientos iniciales y cambios en el guion

La saga de Piratas del Caribe, conocida por su combinación de fantasía y acción, había considerado al menos dos propuestas para nuevas películas. Uno de los proyectos, con un enfoque femenino liderado por Margot Robbie, experimentó ciertos altibajos durante su fase inicial.

"Teníamos dos guiones, y uno de ellos fue descartado", reveló Bruckheimer. Este cambio de dirección no afectó la participación de Robbie, quien mantiene su compromiso con el papel protagónico.

Colaboradores clave en el nuevo guion

Ted Elliot, co guionista de las primeras películas de la franquicia, es el encargado de desarrollar el nuevo guion. A pesar de que uno de los guionistas iniciales abandonó el proyecto, este ha recuperado impulso con la incorporación de nuevos escritores.

"Ted ha trabajado arduamente en el guion", explicó Bruckheimer, destacando la importancia de contar con una trama sólida antes de comenzar el rodaje. Robbie, reconocida recientemente por su actuación en Barbie, sigue decidida a ser parte del futuro de la saga.

Desafíos para reactivar la franquicia

Los esfuerzos para revitalizar la popular franquicia no han sido sencillos. Bruckheimer afirma que Piratas del Caribe es una de las producciones más difíciles de continuar, debido a las expectativas de los seguidores que buscan revivir la magia de las películas anteriores.

Con la ausencia temporal de Johnny Depp como Jack Sparrow y sin un guion finalizado, la presión recae en los equipos creativos para encontrar un equilibrio entre la innovación y la tradición. "Ese mundo es tan especial", afirmó Bruckheimer, señalando que el equipo trabaja sin descanso para preservar la esencia que caracteriza a las películas.

