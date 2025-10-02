Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. La información fue confirmada por el equipo de prensa del ministro a este diario. La misión se da en un contexto delicado: los mercados desconfían del rumbo oficial, los bonos y las acciones caen y el riesgo país volvió a dispararse, cerca de los 1.300 puntos.

El encuentro con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, estará atravesado por la polémica tras sus últimas declaraciones, en las que “corrigió” el mensaje inicial de apoyo al salvataje del gobierno de Javier Milei. “No estamos poniendo dinero en Argentina”, advirtió, al confirmar que la asistencia será únicamente mediante un swap de monedas y no con fondos frescos, lo que derrumbó las expectativas del equipo económico.

