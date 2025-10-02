Los tenistas Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y pudieron meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai. El que no corrió la misma suerte fue Juan Manuel Cerúndolo, quien se sumó a la lista de eliminados en el debut que había inaugurado Mariano Navone.

Comesaña demostró un nivel muy bueno para derrotar cómodamente al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2, luego de solo una hora y media de juego. De esta manera, el marplatense sigue demostrando su evolución en canchas rápidas, ya que en el último Masters 1000, que fue en Cincinnati, había ganado tres partidos para llegar hasta los octavos de final. En la segunda ronda, Comesaña tendrá un interesante cruce frente al italiano Lorenzo Musetti (8°), quien debutará en dicha instancia por estar entre los 32 preclasificados.

Por su parte, Ugo Carabelli estaba 4-4 en el primer set ante el francés Térence Atmane, cuando este último se retiró, para servirle la victoria al bonaerense. En sus redes sociales, Atmane explicó qué fue lo que le sucedió: "Después del primer punto, sentí que me temblaban las manos, pero pensé que simplemente estaba más tenso de lo habitual. Con 2-0, inmediatamente sentí que todo mi cuerpo temblaba y me asfixiaba después de cada punto. No podía respirar y me dolía la cabeza". Finalmente, reconoció que su cuerpo le decía "que tenía que parar", y adelantó: "Necesito un tiempo para mí antes de afrontar los últimos torneos de la temporada". Así, Ugo Carabelli se metió en la segunda ronda del torneo chino, donde tendrá un cruce durísimo ante el australiano Alex de Miñaur (7°).

El que no pudo avanzar en el jornada fue Juan Manuel Cerúndolo, quien batalló frente al local Bu Yunchaokete pero terminó cayendo en tres sets por 6-3, 6-7 (5) y 6-3, para sumarse así al otro argentino que no superó la primera ronda del torneo chino, Mariano Navone, que perdió en el debut 3-6, 6-4 y 6-4 con el francés Valentin Royer y acumuló su quinta derrota consecutiva.

La actividad para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Shanghái continuará este viernes, con los partidos correspondientes a la segunda ronda para Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez, quienes tendrán como rivales al francés Adrian Mannarino y al danés Holger Rune (10°), respectivamente.

En otros resultados de la jornada, Matteo Arnaldi superó a Rei Sakamoto por 7-6 (3) y 6-4; Arthur Rinderknech a Hamad Medjedovic por 6-7 (3), 1-0 y abandono; Shang Juncheng a Aleksandar Kovacevic por 6-4, 3-6 y 6-3; Quentin Halys a Mackenzie Mc Donald por 6-3 y 6-2; Alejandro Tabilo a Marcos Giron por 6-4 y 6-3; Arthur Cazaux a Pedro Martínez por 6-3, 3-6 y 7-5; Jesper de Jong a Zhou Yi por 6-7 (1), 6-2 y 7-6 (3); Kamil Majchrzak a Ethan Quinn por 6-3 y 6-4; y Benjamin Bonzi a Reilly Opelka por 7-6 (2) y 6-4, entre otros.