La icónica serie argentina Los Simuladores, cuyo regreso al cine era muy esperado, enfrenta un futuro incierto tras confirmarse que la película no se realizará. El actor Federico D'Elía, uno de sus protagonistas, explicó las razones principales, señalando problemas económicos y reestructuraciones en las plataformas de streaming como los obstáculos clave.

En declaraciones recientes, D'Elía afirmó que las barreras no provinieron de los actores o guionistas, sino de factores externos.

Problemas económicos y reestructuración en las plataformas

De acuerdo con D'Elía, el principal impedimento para la producción fue de carácter económico y corporativo. El actor detalló que, aunque existía un contrato entre el elenco y la productora, las dinámicas de reestructuración dentro de las compañías, especialmente en el entorno de las plataformas de streaming, impidieron que el proyecto avanzara.

"Es una película costosa y eso, sumado a cierta crisis en las plataformas, llevó a pausar la producción", declaró D'Elía. Estos contratiempos generaron frustración entre los actores, quienes habían reorganizado sus compromisos laborales para priorizar la película.

La falta de transparencia por parte de Paramount

Un elemento que añade complejidad a la situación es la falta de información precisa por parte de Paramount, la empresa detrás del proyecto. D'Elía insistió en que la productora es quien debería ofrecer respuestas claras sobre las razones de la paralización, destacando: "La respuesta la debería dar Paramount porque ellos saben por qué no y por qué sí".

Este vacío de información ha dejado tanto a los actores como al público en un estado de incertidumbre, a la espera de detalles que nunca llegaron. Parte de la confusión surge de un contrato que permanece vigente a pesar de la interrupción del proyecto.

Expectativas truncadas entre los fanáticos

La cancelación ha tenido un impacto más allá de las esferas profesionales, afectando a miles de seguidores que esperaban con ansias ver a sus personajes favoritos de Los Simuladores en la pantalla grande. Desde su estreno en televisión, la serie ha cultivado una base de seguidores leales que veían su adaptación al cine como un paso natural en su evolución.

Sin embargo, con el paso del tiempo y las promesas incumplidas, el nivel de expectativa ha disminuido, dejando una sensación de decepción entre quienes esperaban ver el proyecto hacerse realidad. Como sugirió D'Elía: "En este caso no es culpa nuestra haber generado esta ilusión".

