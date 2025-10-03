Cines
ANIMALES PELIGROSOS
Con Hassie Harrison, Jai Courtney. Dir: Sean Byrne. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.50 h
Hoyts. Cas: 15.10, 20.15 h
Las Tipas. Cas: 19.30 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 14.50 h; Sub: 19.05 h
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Showcase. Cas: Jue, sáb, lun y mié, 19.25 h
AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA
Con Sam Worthington, Zoe Saldaña. Dir: James Cameron. SAM 13 años
Cinépolis. 4D.3D Cas: 18.15 h; 3D Cas: 18.40 h
Hoyts. DBOX.3D. Cas: 22.00; 3D Cas: 22.00 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.20; Sub: 22.00 h; Cas: 13.30, 17.10, 21.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. 3D Cas: 14.10, 18.00 h; Sub; 18.30, 22.00 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 15.40, 19.15, 21.40 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 20.00, 22.30 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Showcase. 3D Cas: 12.50*, 15.35 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 17.15 h
Hoyts. 2D Cas: 15.30 h; 2D Sub: 18.50 h; 4D Cas: 15.10 h.
Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h; Sub: 18.20 h
Showcase. Cas: 15.45, 18.55 h; Sub; 22.10 h
DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE
Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años.
Showcase. Cas: Vie, som, mar, 22.05 h
DIBUJOS IMAGINARIOS
Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas 15.20 h
Las Tipas. Cas: 14.50, 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h
Showcase. Cas: 13.15, 15.30, 17.50 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.00, 20.00, 22.50 (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.40, 18.45, 22.00 h; 2D Cas: 15.40, 18.45, 22.00, 22.40 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 13.40, 19.10, 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00, 19.00, 21.40 h
Showcase. Cas: 14.00, 156.50, 19.20, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.50, 19.50, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL PUERTO
Con André Wilms, Kati Outinen. Dir: Aki Kaurismäki. ATP
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
ELIO
Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP
Showcase. Cas: 12.15*, 14.25 (*solo sáb y dom)
ERRANTE. LA CONQUISTA DEL HOGAR
Documental. Dir: Adriana Lestido. ATP
Cine El Cairo. Hoy, 18.30 h
EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN
Con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson. Dir: Danny Boyle. SAM 16 años c/Res
Showcase. Sub: Sáb y dom, 20.05 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.2D Sub: 22.00 h
Las Tipas. Sub: 16.20 h
Showcase. Sub: Jue, sáb, lun y mié, 21.55 h
GUÍA DE ROSARIO MISTERIOSA 2
Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jáuregui. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
HAMILTON
Musical. SAM 13 años
Showcase. Sub: Sáb y dom, 16.20 h; Jue, vie, lun, mar, mié: 19.05 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.30 h
Hoyts. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.45, 18.15 h
Showcase. Cas: 14.00, 17.05*, 21.50 h (*no se emite sáb y dom)
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Showcase. 3D: Cas: 22.20 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 15.15* h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.25, 17.50 h; Sáb y dom: 15.10, 17.40 h
Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.00, 19.20 h
Showcase. Cas. 12.20*, 14.35, 16.55 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h
Showcase. Vie, dom y mar, 21.55 h
LA LLEGADA DEL HIJO
Con Maricel Álvarez, Ángelo Mutti Spinetta. Dir: Cecilia Atán, Valeria Pivato. SAM 16 años
Cine El Cairo. Dom, 22.30 h
LA PETITE
Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 22.10* (*solo vie y sáb)
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30 h (*solo sáb y dom)
Showcase. Cas: 12.05*, 14.30, 17.00 (*solo sáb y dom)
LO QUE QUISIMOS SER
Argentina, 2024. Dir: Alejandro Agresti. ATP
Cine Lumière. Sáb, 20.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 15.50, 18.10 h
Showcase. Cas: 16.30 h
LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II
Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 19.15, 22.20 h
Hoyts. Cas: 17.30, 22.45 h
Las Tipas. Cas: 19.00; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.55, 22.00 h
Showcase. Cas: 17.15; Sub: 22.40 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cinépolis. Cas: 14.30* h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.35 h
Showcase. Cas: 12.05*, 14.20 h (*solo sáb y dom)
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 17.30 h
Las Tipas. Cas: 14.30 h
MAZEL TOV
Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13
Showcase. Cas: 14.05 h
MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL
Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res
Showcase. Sub: Jue, sáb, lun, mié, 22.05 h
MISS CARBÓN
Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
NADIE VA A ESCUCHAR TU GRITO
Con Sol Wainer, Byron Barbieri. Dir: Mariano Cattáneo. SAM 13 c/Res
Showcase. Cas: 13.50, 22.30 h
NECROFOBIA
Ficción, terror. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años
Cine Lumière. Vie, 20.00 h
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Cinépolis. Cas: 19.45 h
Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.15; 3D Cas: 15.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.10, 18.00 h
Showcase. Cas: 13.55; Sub: 22.30 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 19.10 h
SUPERMAN
Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.25 h
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Showcase. Cas: 12.00*, 13.50 h (*solo sab y dom)
TRES AMIGAS
Con India Hair, Camille Cottin. Dir: Emmanuel Mouret. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30
THUNDERBOLTS
Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años
Showcase. Cas: Vie, dom, mar, 19.25 h
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Cines del Centro. Sub: 15.50, 19.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.00, 22.15 h
Hoyts. 2D Atmos Cas: 20.40 h h
Las Tipas. 2D Atmos: Sub: 21.00 h; 2D.4D Cas: 15.40, 19.00, 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h
Showcase. Sub: 15.40, 19.00, 21.45, 22.25 h
UNA PELÍCULA DE MINECRAFT
Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.45 h
YO Y LA QUE FUI
Doc. Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir. Constanza Niscovolos. ATP
Cine El Cairo. Sáb, 22.30 h; dom, 20.30 h
CORTOMETRAJES ROSARINOS
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
HOGAR EN TRÁNSITO
Animación. Dir: Julián Camezzana
LAS PIEDRAS
Ficción. Dir: María Sofía Borsini
¿A DÓNDE VAN LOS PÁJAROS CUANDO MUEREN?
Animación. Dir: Guido Devoto Brunori
EL OBITUARIO INCOMPLETO
Ficción. Dir: Francisco Matiozzi, Jesica Aran
HATKER
Animación. Dir: Alejandro Ariel Martín
ECO Y REVERENCIA
Ficción. Dir: Fernanda Taleb
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av Belgrano 200 Bis
Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h
BEATMEMO PUB
The Rolling songs. Dom, a las 20.30 h
Cuti Aradas. Mar 7 de oct, a las 20.30 h
Captain Pepper. Rock internacional 50/60. Mié 8 de oct, a las 20.30 h
Aka. Versiones electroacústicas del grupo britanico Oasis y el solista Noel Gallagher. Jue 9 de oct, a las 20.30 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Ciclo de Encuentros Utópicos. Orquesta Utópica + Astillero. Sáb 4 de oct., a las 20.30. Loc. en venta.
BROADWAY
San Lorenzo 1223
El principio del fin. Musical. Hoy, a las 21 h
Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h
Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h
Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h
CASA BRAVA
Pichincha 120
Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Hoy, a las 21.30 h
Sharm El Sheikh. Segunda edición. Gala Show con la Orquesta Marrakech y artistas invitados. Dom 5 de oct, a las 20 h
Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Hoy, 19.30 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Benja Torres. Hoy, a las 21 (Teatro)
Cámeron. Hoy a las 21 (Terraza)
Gustavo Telesmanich Grupo. Hoy, a las 21 h
Nilda Godoy – Ernesto Méndez. Sáb, a las 21 h (Petit Salón)
Mercedes Borrel. Sáb, a las 21 h (Teatro)
Alfredo Tosto presenta «Más Música de Mundos». Jue 9 de oct, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
METROPOLITANO
Junín 501
Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h
Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Mar 7 de oct, a las 20 h
Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos. ¿De qué son capaces? ¿de qué nos vuelven capaces nuestros muertos? Dom 5 de oct, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. La incomunicación, la soledad, el no saber y el “no querer saber”, hasta convertirse en homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha sosteniendo en democracia la memoria histórica. Dir: Aldo El-jatib. Mañana, a las 21 h
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.
TEATRO DE LA MANZANA.
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb. 11, 18 y 25 de octubre, 21 hs.
𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟
Alem 3086
La prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es “la prudencia”. Dir: Luciana Di Pietro. Hoy a las 20.30 h