Cines
ANIMALES PELIGROSOS
Con Hassie Harrison, Jai Courtney. Dir: Sean Byrne. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.50 h
Hoyts. Cas: 15.10, 20.15 h
Las Tipas. Cas: 19.30 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 14.50 h; Sub: 19.05 h
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Showcase. Cas: Jue, sáb, lun y mié, 19.25 h
AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA
Con Sam Worthington, Zoe Saldaña. Dir: James Cameron. SAM 13 años
Cinépolis. 4D.3D Cas: 18.15 h; 3D Cas: 18.40 h
Hoyts. DBOX.3D. Cas: 22.00; 3D Cas: 22.00 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.20; Sub: 22.00 h; Cas: 13.30, 17.10, 21.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. 3D Cas: 14.10, 18.00 h; Sub; 18.30, 22.00 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 15.40, 19.15, 21.40 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 20.00, 22.30 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Showcase. 3D Cas: 12.50*, 15.35 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 17.15 h
Hoyts. 2D Cas: 15.30 h; 2D Sub: 18.50 h; 4D Cas: 15.10 h.
Las Tipas. 2D Sub: 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.35 h; Sub: 18.20 h
Showcase. Cas: 15.45, 18.55 h; Sub; 22.10 h
DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE
Con Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones. Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein. SAM 16 años.
Showcase. Cas: Vie, som, mar, 22.05 h
DIBUJOS IMAGINARIOS
Con Tony Hale, D'Arcy Carden. Dir: Seth Worley. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas 15.20 h
Las Tipas. Cas: 14.50, 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h
Showcase. Cas: 13.15, 15.30, 17.50 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.00, 20.00, 22.50 (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.40, 18.45, 22.00 h; 2D Cas: 15.40, 18.45, 22.00, 22.40 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 13.40, 19.10, 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00, 19.00, 21.40 h
Showcase. Cas: 14.00, 156.50, 19.20, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.50, 19.50, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL PUERTO
Con André Wilms, Kati Outinen. Dir: Aki Kaurismäki. ATP
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
ELIO
Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP
Showcase. Cas: 12.15*, 14.25 (*solo sáb y dom)
ERRANTE. LA CONQUISTA DEL HOGAR
Documental. Dir: Adriana Lestido. ATP
Cine El Cairo. Vie, 18.30 h
EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN
Con Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson. Dir: Danny Boyle. SAM 16 años c/Res
Showcase. Sub: Sáb y dom, 20.05 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.2D Sub: 22.00 h
Las Tipas. Sub: 16.20 h
Showcase. Sub: Jue, sáb, lun y mié, 21.55 h
GUÍA DE ROSARIO MISTERIOSA 2
Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jáuregui. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
HAMILTON
Musical. SAM 13 años
Showcase. Sub: Sáb y dom, 16.20 h; Jue, vie, lun, mar, mié: 19.05 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.30 h
Hoyts. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.45, 18.15 h
Showcase. Cas: 14.00, 17.05*, 21.50 h (*no se emite sáb y dom)
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Showcase. 3D: Cas: 22.20 h
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 15.15* h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.25, 17.50 h; Sáb y dom: 15.10, 17.40 h
Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.00, 19.20 h
Showcase. Cas. 12.20*, 14.35, 16.55 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h
Showcase. Vie, dom y mar, 21.55 h
LA LLEGADA DEL HIJO
Con Maricel Álvarez, Ángelo Mutti Spinetta. Dir: Cecilia Atán, Valeria Pivato. SAM 16 años
Cine El Cairo. Dom, 22.30 h
LA PETITE
Con Fabrice Luchini, Mara Taquin. DIr: Guillaume Nicolloux. SAM 13 años c/Res
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 22.10* (*solo vie y sáb)
LE ROYAUME
Francia, 2024. Dir: Julien Colonna. SAM 18 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.30 h (*solo sáb y dom)
Showcase. Cas: 12.05*, 14.30, 17.00 (*solo sáb y dom)
LO QUE QUISIMOS SER
Argentina, 2024. Dir: Alejandro Agresti. ATP
Cine Lumière. Sáb, 20.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 15.50, 18.10 h
Showcase. Cas: 16.30 h
LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II
Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 19.15, 22.20 h
Hoyts. Cas: 17.30, 22.45 h
Las Tipas. Cas: 19.00; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.55, 22.00 h
Showcase. Cas: 17.15; Sub: 22.40 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cinépolis. Cas: 14.30* h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30, 19.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.35 h
Showcase. Cas: 12.05*, 14.20 h (*solo sáb y dom)
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 17.30 h
Las Tipas. Cas: 14.30 h
MAZEL TOV
Con Adrián Suar, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Natalie Pérez. Dir: Adrián Suar. SAM 13
Showcase. Cas: 14.05 h
MILAGRO DE OTOÑO
Con Luis Machín, Mario Alarcón. Dir: Néstor Zapata. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL
Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res
Showcase. Sub: Jue, sáb, lun, mié, 22.05 h
MISS CARBÓN
Lux Pascal, Paco León. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
NADIE VA A ESCUCHAR TU GRITO
Con Sol Wainer, Byron Barbieri. Dir: Mariano Cattáneo. SAM 13 c/Res
Showcase. Cas: 13.50, 22.30 h
NECROFOBIA
Ficción, terror. Dir: Daniel de la Vega. SAM 16 años
Cine Lumière. Vie, 20.00 h
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Cinépolis. Cas: 19.45 h
Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.15; 3D Cas: 15.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.10, 18.00 h
Showcase. Cas: 13.55; Sub: 22.30 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 19.10 h
SUPERMAN
Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.25 h
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Showcase. Cas: 12.00*, 13.50 h (*solo sab y dom)
TRES AMIGAS
Con India Hair, Camille Cottin. Dir: Emmanuel Mouret. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30
THUNDERBOLTS
Con Florence Pugh, Sebastan Stan. Dir: Jake Schreier. SAM 13 años
Showcase. Cas: Vie, dom, mar, 19.25 h
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Cines del Centro. Sub: 15.50, 19.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.00, 22.15 h
Hoyts. 2D Atmos Cas: 20.40 h h
Las Tipas. 2D Atmos: Sub: 21.00 h; 2D.4D Cas: 15.40, 19.00, 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h
Showcase. Sub: 15.40, 19.00, 21.45, 22.25 h
UNA PELÍCULA DE MINECRAFT
Con Jason Momoa, Jack Black. Dir: Jared Hess. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.45 h
UNDERGROUND
Con Miki Manojkivic, Lazar Ritoveski Dir: Emir Kusturica. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
YO Y LA QUE FUI
Doc. Con Adriana Lestido, Florencia Lo Re. Dir. Constanza Niscovolos. ATP
Cine El Cairo. Vie, 20.00 h; Sáb, 22.30 h; dom, 20.30 h
CORTOMETRAJES ROSARINOS
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
HOGAR EN TRÁNSITOAnimación. Dir: Julián Camezzana
LAS PIEDRASFicción. Dir: María Sofía Borsini
¿A DÓNDE VAN LOS PÁJAROS CUANDO MUEREN?Animación. Dir: Guido Devoto Brunori
EL OBITUARIO INCOMPLETOFicción. Dir: Francisco Matiozzi, Jesica Aran
HATKERAnimación. Dir: Alejandro Ariel Martín
ECO Y REVERENCIAFicción. Dir: Fernanda Taleb
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av Belgrano 200 Bis
Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Mooncats. Hoy, a las 20.30 h
The Rolling songs. Dom, a las 20.30 h
Cuti Aradas. Mar 7 de oct, a las 20.30 h
Captain Pepper. Rock internacional 50/60. Mié 8 de oct, a las 20.30 h
Aka. Versiones electroacústicas del grupo britanico Oasis y el solista Noel Gallagher. Jue 9 de oct, a las 20.30 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Orquesta Escuela de Tango. Celebra sus 20 años con un concierto especial. La iniciativa pedagógica impulsada y coordinada por Javier Martínez Lo Ré y Martín Tessa, ha formado en el género a más de 200 músicos. Hoy, a las 20.30. Entrada Gratuita.
Ciclo de Encuentros Utópicos. Orquesta Utópica + Astillero. Una cita con el tango nuevo del siglo XXI. Habrá música de compositores rosarinos y alrededores, y también estará Astillero, de Buenos Aires, con su música compuesta por Julián Peralta. Sáb 4 de oct., a las 20.30. Loc. en venta.
BROADWAY
San Lorenzo 1223
El principio del fin. Musical. Mañana, a las 21 h
Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h
Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h
Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h
CASA BRAVA
Pichincha 120
Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Mañana, a las 21.30 h
Sharm El Sheikh. Segunda edición. Gala Show con la Orquesta Marrakech y artistas invitados. Dom 5 de oct, a las 20 h
Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Mañana, 19.30 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Benja Torres. Mañana, a las 21 (Teatro)
Cámeron. Mañana a las 21 (Terraza)
Gustavo Telesmanich Grupo. Mañana, a las 21 h
Nilda Godoy – Ernesto Méndez. Sáb, a las 21 h (Petit Salón)
Mercedes Borrel. Sáb, a las 21 h (Teatro)
Alfredo Tosto presenta «Más Música de Mundos». Jue 9 de oct, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
METROPOLITANO
Junín 501
Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h
Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Mar 7 de oct, a las 20 h
Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. La obra pone en primer plano la tensión entre deseo creativo y fracaso, mostrando el costo íntimo de perseguir un destino que parece siempre esquivo. Sáb 1 de nov, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. Franz Lehár. La exitosa opereta de Franz Lehar. Una historia ligera, que destaca la figura de Hanna Glawary (Virginia Tola) quien recrea este personaje de una manera estelar junto a su parteneaire: Alejandro Spies; entre otros grandes artistas de la lírica nacional que completan este gran elenco. 19 de oct, a las 19 h; 23 y 25 de oct, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos. ¿De qué son capaces? ¿de qué nos vuelven capaces nuestros muertos? Dom 5 de oct, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. La incomunicación, la soledad, el no saber y el “no querer saber”, hasta convertirse en homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha sosteniendo en democracia la memoria histórica. Dir: Aldo El-jatib. Mañana, a las 21 h
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.
TEATRO DE LA MANZANA.
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb. 11, 18 y 25 de octubre, 21 hs.
𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟
Alem 3086
La prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es “la prudencia”. Dir: Luciana Di Pietro. Mañana, a las 20.30 h