A través de dos presentaciones, una ante el Senado de la Nación y otra mediante una nota enviada a las autoridades de ambas cámaras, las autoridades de la Iglesia Católica fijaron posición frente a la discusión de proyectos de ley que regulan las apuestas on line, por una parte, y el proceso de designación del nuevo titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, vacante desde que venció el mandato de Marisa Graham y su posterior desplazamiento por parte de la Comisión Bicameral correspondiente.