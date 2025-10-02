A través de dos presentaciones, una ante el Senado de la Nación y otra mediante una nota enviada a las autoridades de ambas cámaras, las autoridades de la Iglesia Católica fijaron posición frente a la discusión de proyectos de ley que regulan las apuestas on line, por una parte, y el proceso de designación del nuevo titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, vacante desde que venció el mandato de Marisa Graham y su posterior desplazamiento por parte de la Comisión Bicameral correspondiente.
La Iglesia sobre la ludopatía y la designación del defensor de la niñez
“Le pusimos a los chicos un casino en cada celular”
Pastoral Social expuso criterios para la legislación que reglamente los juegos en línea y advierte sobre la ludopatía. La Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familia pide "transparencia, respeto por los consensos y búsqueda del bien común" en la designación de quien sea titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.