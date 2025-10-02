Las protestas no se detienen en Italia y en otros países del mundo, por los arrestos de los pacíficos tripulantes y el bloqueo que hicieron las fuerzas armadas de Israel de las naves de la Global Sumud Flotilla, una organización de solidaridad integrada por 44 barcos de distintos países, que intentaban llevar miles de toneladas de ayudas humanitarias a la martirizada población de Gaza.

El miércoles, cuando se supo de los primeros arrestos en aguas cercanas a Gaza, miles de personas salieron por las calles de Roma. Intentaron bloquear la estación de trenes Termini, la principal de la ciudad y luego trataron de marchar hacia Palazzo Chigi, la sede del gobierno de la primera ministra de derecha Giorgia Meloni. Pero la policía lo impidió. Tambien hubo manifestaciones de protesta pro Gaza en Bolonia, Turín, en la Universidad estatal de Milán y en la de Ancona, en Treviso, en Padua, y otras ciudades. Muchas de las manifestaciones levantaban cartelones diciendo “Bloqueamos todo por Gaza”, después que Israel bloqueó las naves de la Flotilla, pero también “Palestina libre” y “Gaza estamos llegando”. En las marchas de la tarde del jueves no faltaron gritos contra Meloni pidiendo su renuncia como primera ministra.

Pero se espera todavía una más fuerte reacción de la gente este viernes porque las organizaciones sindicales (la más importante CGIL y la Unión de Sindicatos de Base) declararon una huelga general en protesta por Gaza. O sea afectará a las fábricas, las oficinas, la administración pública, el transporte tanto de trenes como de subtes y buses, y hasta los aviones. Pero curiosamente también participan otras categorías como los trabajadores de las escuelas, los Bomberos y los que trabajan en Salud Pública.

Los sectores de la derecha italiana rápidamente calificaron de “ilegítima” la huelga establecida para el viernes. Las autoridades consideran que la huelga es ilegal porque ha sido impuesta sin preaviso.

“Sólo la arrogancia y la ignorancia política pueden llevar a atacar a los trabajadores que el viernes adhieren a la huelga y participarán de las manifestaciones en toda Italia. Las huelgas no son regaladas, cuestan un día del salario y sirven para conquistar derechos y mejorar la vida de millones de hombres y mujeres”, declaró la jefa del grupo del Partido democrático (centroizqueirda) en la Cámara de Diputados, la diputada Chiara Braga, frente a las permanentes críticas del gobierno Meloni y sus socios. La huelga “no conseguirá nada para Gaza, sólo molestias para los italianos”, según Meloni. que además ha declarado específicamente que Italia no pagará los vuelos de retorno a Italia de los activistas arrestados en las naves de la Flotilla. Lo deberán pagar ellos mimos.

El bloqueo y los arrestos

Las fuerzas armadas de Israel tomaron el control de los tres principales barcos de la flotilla (Alma, Sirius, y Adara y luego de otros tres, entre ellos el Captain Nikos donde viajaba un reportero del diario español El País). Estas naves tenían un total de 90 pasajeros, 29 de ellos españoles y 40 italianos, que fueron arrestados. Entre los italianos el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas, y la diputada Benedetta Scuderi de Alianza Verde Izquierda. También fue arrestada la joven y famosa activista sueca Greta Thunberg.

El ministro italiano de la Defensa, Guido Crosetto, según trascendió, por su parte dijo que las embarcaciones fueron rodeadas en el mar frente a Gaza y que sus ocupantes iban a ser trasladados a Israel para su pronta expulsión a sus respectivos países. En caso de que no quieran irse voluntariamente, serán detenidos y sometidos a la deportación obligatoria.

También trascendió que el ministerio de Defensa español habló con la embajada española en Tel Aviv para saber detalles sobre el estado de los españoles arrestados.

La Global Sumud Flotilla estaba integrada por 44 barcos (de España, Italia, Grecia, Túnez entre otros países) con un total de 530 personas a bordo, que llevaban miles de toneladas de ayudas humanitarias para Gaza. Las italianas eran 2.300 toneladas.

Las autoridades de Israel informaron que los detenidos están en perfecto estado de salud. Poco antes de ser arrestados, todos los tripulantes tiraron al agua los teléfonos y otros dispositivos electrónicos, pero también cuchillos, martillos y otros medios que podían ser usados para maltratarlos, según contó el diario español El País, ya que entre los detenidos está un periodista que trabaja para ellos. Antes de que las fuerzas israelíes subieran a las naves, los tripulantes se habían puesto el chaleco salvavidas, tenían las manos en alto y el pasaporte en el bolsillo. Y esto fue filmado por algunas cámaras, previamente instaladas en las naves. Las imágenes luego se difundieron a todo el mundo. Algunos activistas griegos de la Flotilla que fueron arrestados, anunciaron que el viernes iniciarán una huelga de hambre para protestar contra su “arresto ilegal”.

Muchos de los detenidos deberán firmar una serie de documentos para poder ser deportados inmediatamente a los propios países. Los que firmen serán deportados en un plazo de 72 horas aproximadamente, se dijo. Si no firman serán considerados inmigrantes ilegales y llevados a prisión y juzgados. Y los que ya tienen antecedentes de haber intentado varios caminos para ayudar a la población de Gaza, como la joven activista sueca Greta Thunberg, podrían ser metidos en prisión por tiempo indeterminado.

Pero los italianos que sean deportados deberán pagarse por sí mismos el pasaje de avión de retorno a Italia, según declaró con mucha decisión la ministra Meloni.