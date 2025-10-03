El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cargó contra el primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, al que llamó un “chanta caído en desgracia” en medio de las cada vez más reveladoras pruebas que muestran su vínculo con “Fred” Machado y una red de narcotráfico. En este sentido, también apuntó las críticas contra la Corte Suprema en medio de denuncias sobre encubrimiento al propio empresario argentino.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Creo que al final de cuentas tiene razón Milei. El candidato ideal es Espert. Quizás no pueda aguantarlo ahora que la mafia de Clarín participa del desguace con el mismo entusiasmo que ocultó el hecho mientras pudo. Son cofrades: unos venden droga, otros drogan con información, y en el medio aparecen estos malandras de menor cuantía destinados a puestos menores, ya sea como presidente o primer diputado por la provincia de Buenos Aires.

Pero Milei teme a Espert. Tanto que lo llevó a Ezeiza, a un acto de Bullrich. Karina lo escondió en la tercera fila y ordenó que las cámaras no lo tomaran. Se lo reconoció por la pelada, como en el cine: su asiento es después del pelado. Lo salvó que existe mucha gente con pelo, sino nadie lo podía advertir. Era el único pelado que tomaban de atrás.

Estaban todos molestos. Bullrich con Milei por llevarlo justamente a su acto de jurista que modifica el Código Penal. Karina con Milei porque quería que lo sentara con ella. “¿Me dicen alta coimera y vos me vas a poner a este tipo a mi lado?”.

Milei echaba chispas contra Bullrich porque armó el lío para echar a Espert y con Karina porque lo mandó a la tercera fila. Después se daría cuenta además de que su hermana o Adorni le dijeron al director de cámaras que no ponchara a Espert. Las estatuas sentadas de algunas plazas tenían más movimiento que Espert, rígido, paralizado por las miradas que sentía como la mujer a la que le tiran puñales en el circo.

Después, Espert dio otro discurso. En realidad, lo que dio fue pena, vergüenza ajena. Y Milei se entusiasmó y lo retuiteó. Era medianoche y ellos eran los gallos.

Cada minuto que pasa juega contra Espert, pero Milei tiene miedo por algo que sabe Espert, tiene una deuda, o dividieron, o simplemente son tal para cual. La cuestión ahora es Milei contra el mundo. Y creo que es justo. Si Milei es presidente, ¿qué le cuesta a la Argentina asumir a Espert diputado?

La cuestión a dirimir ahora es qué hacemos con la sociedad delictiva de la Corte Suprema. Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti se hicieron visibles por culpa de Espert. Estaban tranquilos, tránsfugas de buena vida, cuando aparece esto de Machado.

Cuatro años hace que lo cubren, que no lo entregan. Mandan a preguntar si se arregló algo allá y entonces lo mandan. Pero los muy necios fiscales de Estados Unidos lo mantienen como prófugo. Y ellos, los tres integrantes de la Corte Suprema, lo tienen escondido. Cada minuto que pasa juega contra Espert. No hay palabras para la Corte Suprema.

Espert es un chanta caído en desgracia. Un narco, un lavador. Se lo puede llamar de muchas maneras. Pero, ¿qué decimos de la Corte Suprema que oculta a Machado y de Clarín que ocultó cuatro días a Espert?