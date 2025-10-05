En medio de las presiones cambiarias y mientras el presidente argentino recibía un tweet impreso de las manos del mismísimo tío Donald prometiendo millones de dólares, el gobierno lanzó una medida de campaña para favorecer a una de sus bases electorales.

Retenciones cero para el campo, fue el anuncio que duró apenas dos días, dado que el cupo de 7.000 millones de dólares fue completado rápidamente y el secretario del Tesoro de nuestra casa matriz, Scott Bessent, indicó que debían volver atrás con ese gravámen. Siete grandes exportadoras, Louis Dreyfus Company, Cargill, Bunge, Aceitera General Deheza, Cofco, Molinos Agro y Viterra, acapararon el 86% del beneficio de la medida al declarar ventas al exterior de granos por 17 millones de toneladas.

Ninguna de esas exportaciones tenía los granos, que serán comprados a los productores en los próximos meses a un precio interno que incorpora la tasa de retenciones ya restablecida. El 80% de las declaraciones fueron del complejo soja, donde la tasa de retenciones cercana al 25% era la más elevada, beneficio que será acaparado exclusivamente por las agroexportadoras y no derramará ni en un poroto de los productores agropecuarios.

Ante las quejas de dirigentes del sector, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales respondió: "Hay que tener en cuenta el enorme esfuerzo financiero de conseguir 7 mil millones de dólares en el exterior, con riesgo país argentino y traerlo en pocos dias".

El enorme esfuerzo de esas compañías trasnacionales fue alzar un teléfono y tomar un crédito a una tasa del 7-8% anual. La recompensa fue bastante mayor, ya que los 7.000 millones adelantados los hubieran liquidado en unos 3 meses al ritmo habitual, y la tasa que obtuvieron por ese adelanto fue apenas menor al 25% (la alícuota de retenciones que se ahorraron). Es decir, el gobierno pagó una tasa anualizada del 100% en dólares (equivalente a un riesgo país de 96.000 puntos) por el crédito de las cerealeras. Un elevado costo financiero para pagar un dólar barato electoral.

La declaración de exportaciones para beneficiarse de la baja de retenciones sin contar con los granos que hicieron las exportadoras podría violar la ley Martínez Raimonda, por lo que un futuro gobierno podrá recuperar, juicios mediantes, algo de los 1.500 millones que la gestión libertaria donó a las cerealeras.

El debate legal queda sujeto a la interpretación de si el espíritu de la ley es válido para una suspensión, en lugar de una modificación de la alícuota de retención. En términos delictivos, queda el camino de establecer si las cerealeras habían sido avisadas de la medida con anterioridad (lo más probable), lo que implica una clara ventaja frente a los productores perjudicados.

Las retenciones cero parece mostrar un modus operandi de la gestión Milei, ya que como en el caso $LIBRA, se aprovecha la confianza en el presidente de la base social libertaria, para tomarla de idiota y sacarle unos mangos. Un accionar que a escala ampliada están aplicando desde que llegaron al gobierno con todo un país.