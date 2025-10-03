De cara a la decimaoctava carrera del calendario de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto culminó la segunda de las prácticas libres del Gran Premio de Singapur y terminó en la 19na posición (anteúltimo) , misma ubicación que en la primera, marcada por las banderas rojas y los accidentes. Al finalizar, el corredor de la escudería Alpine expresó sentirse "bastante inconsistente" y afirmó no tener "feeling con el auto".

“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”, apuntó el pilarense.

Pese al panorama ensombrecido, el ex Williams Racing intentó mostrarse optimista: "Habrá que trabajar para mañana y volver mejor".

Por otro lado, Colapinto se refirió a la utilización de los trajes refrigerantes que la Fórmula 1 implementó para este fin de semana debido a las altas temperaturas en suelo singapurense: “No puedo ser sincero con esto. Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana”.

El servicio meteorológico advirtió que en Marina Bay este fin de semana se registrará más de 30 grados y una humedad de 80 por ciento, al tiempo que también se pronostican tormentas eléctricas.

En ese marco, la Federación Internacional de Automovilismo confirmó que, frente a la humedad, las lluvias y las altas temperaturas, los pilotos contarán con un traje para salvaguardar su salud y seguridad. Se trata de un sistema de refrigeración que estará en los monoplazas y que podrán utilizarse durante el recorrido callejero del circuito. Esto significará un lastre extra de 5 kilos.

El piloto argentino tendrá revancha este sábado desde las 6.30 (hora de Argentina) con la tercera práctica libre, mientras que a las 10 será la clasificación para la carrera principal del domingo 5 de octubre, que iniciará a las 9.