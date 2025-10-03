Franco Colapinto (Alpine) tuvo una floja actuación este viernes y terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, por lo que tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara a la jornada del sábado, en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116. Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la decimonovena posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la gran sorpresa en dicha sesión, ya que terminó segundo a solo 132 milésimas, mientras que el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero. Además, Alonso volvió a redondear una muy buena actuación para terminar en el cuarto lugar, a menos de 200 milésimas de Piastri.

Pese a mejorar bastante su tiempo con respecto a la práctica libre 1, Colapinto no pudo salir del fondo en esta sesión y terminó 19°, a casi dos segundos y medio de Piastri y solo por delante de Russell, que no llegó a girar con gomas blandas.

El pilarsene está disputando su duodécimo Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1, en lo que viene siendo un 2025 muy flojo en el que todavía no logró sumar puntos. De hecho, al concluir las prácticas libres en el circuito callejero de Marina Bay, Colapinto aseguró: "Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”. Y agregó: "En un circuito como este, complica. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor".

Además, Colapinto se refirió a la utilización de los trajes refrigerantes que la Fórmula 1 implementó para este fin de semana debido a las altas temperaturas en su suelo singapurense: “No puedo ser sincero con esto. Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana".

El GP de Singapur corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que lidera Piastri, quien es escoltado por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Más atrás, en la tercera posición, figura Verstappen, quien tendrá que ganar prácticamente todo lo que resta en el año para quedarse con el título.

La actividad en el GP de Singapur continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 6:30 y a las 10 de la mañana respectivamente.