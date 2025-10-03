El hombre conocido como "Pequeño J", señalado como el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, se negó a someterse al proceso de extradición voluntaria en una audiencia virtual que se realizó en Perú este viernes por la tarde. La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, su verdadero nombre, afirmó que su representado "inocente de todos los cargos" y pidió su "libertad con restricciones".

Para justificar el pedido de libertad, Sandoval apeló al "arraigo laboral, familiar y domiciliario" de Valverde Victoriano --quien actualmente se encuentra privado de su libertad en una Comisaría de Chilca-- en el país vecino. Según las palabras del abogado defensor, el hombre señalado como instigador del triple femicidio se quedaría en la casa de sus padres en la localidad de Trujillo para "que pueda trabajar y aportar a la familia".

El abogado Marcos Sandoval, defensor de Valverde Victoriano, intentó poner a su cliente en el papel de víctima de la cobertura mediática que tuvo el caso en Argentina. Según relató, al ver que su nombre que salía en todos los canales de televisión, "Pequeño J" decidió huir a Perú para sentirse más resguardado, ya que en Buenos Aires no tiene familiares ni red de contención.

En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal de Perú, el funcionario Fernando Escobar, insistió en el pedido de "prisión preventiva con fines de extradición", ya que consideró como débiles los argumentos esgrimidos por el abogado defensor. "No hemos hallado más que argumentos orales, no hay sustento probatorio", enfatizó.

"Pequeño J" fue capturado mientras se trasladaba por la autopista Panamericana Sur, en la localidad de Pucusana, a 73 kilómetros de la capital de Perú. En declaraciones a la prensa luego de su aprensión, negó las acusaciones y lanzó: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie". En Argentina, los delitos de los que está acusado tienen una pena máxima de 35 años de prisión.

Valverde Victoriano acaba de cumplir los 20 años (nació el 10 de septiembre de 2005), nacido en la ciudad La Libertad. Se crio en el asentamiento Nueva Indoamérica del distrito de La Esperanza, uno de los más violentos de la ciudad norteña de Trujillo. En ese barrio surgió la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, la que lideraba su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, hasta ser asesinado en diciembre de 2018 por los rivales, “El Gran Marqués”.

