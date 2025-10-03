Los Pumas buscarán cerrar de la mejor maner una nueva edición del Rugby Championship cuando se midan este sábado ante Sudáfrica desde las 10 en el mítico estadio de Twickenham con la intención de darse un gusto grande: un eventual triunfo significaría ganarle a los tres rivales en el mismo torneo, ya que hasta ahora registraron una victoria ante Australia y una ante Nueva Zelanda.

La contundente derrota de la fecha anterior en Durban ante los Springboks dejó sin chances del título al equipo argentino, que acumula dos triunfos y tres caídas y marcha último a dos puntos de los australianos. Pero no por eso, el encuentro deja de tener relevancia: Sudáfrica necesita la victoria para asegurarse el título, y como los All Blacks jugarán antes frente a los Wallabies, sabrá también si está obligado a ganar con bonus para conseguirlo.

Si bien Argentina es local en los papeles, la decisión de los dirigentes de la UAR, que priorizaron la cuestión económica sobre la deportiva, llevó el encuentro a Londres. La polémica por esa resolución no creció aún más por la derrota en Durban, ya que una victoria hubiese dejado a Los Pumas con la chance histórica de consagrarse campeones. Y pudiendo ser locales, el partido se trasladaba a Twickenham.

Para completar un muy buen torneo, el entrenador Felipe Contepomi confirmó la alineación con Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli; Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy; y Santiago Carreras.