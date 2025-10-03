A horas de la reunión que van a mantener en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte del equipo económico con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reveló que mantuvo una “muy buena” conversación con Bessent para coordinar un eventual apoyo económico al país.

En su cuenta de “X”, la titular del FMI se refirió a “la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina”. “Conversamos -con Bessent- sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE.UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG”, añadió.

Cabe aclarar que los DEG no son una moneda, ni tampoco implican crédito directo. Su valor se basa en una canasta de cinco monedas (dólar, euro, yuan, yen y libra esterlina) y su disponibilidad está sujeta a negociaciones multilaterales, lo que podría implicar nuevas condiciones o compromisos por parte del Gobierno argentino.

“Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días”, sentenció Georgieva, dejando abierta la posibilidad de nuevos acuerdos en un contexto donde el margen de maniobra económico local es cada vez más estrecho.

Este viernes por la noche el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, viaja a Washington DC junto a José Luis Daza, viceministro; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

Si bien el objetivo en Estados Unidos será avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$20.000 millones, el propio Bessent, que mantuvo en estos días una charla con Caputo, dejó en claro en una entrevista con CNBC que “no estamos poniendo dinero en Argentina”. “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, manifestó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos.