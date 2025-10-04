“La descalificación no es por ninguna condición que no sea la potencialidad electoral que tiene”. Así explicó a Rosario/12 el candidato a diputado nacional santafesino por Fuerza Patria, Agustín Rossi, los dichos “marchirulescos” que inició el gobernador Maximiliano Pullaro y profundizó su vice y primera candidata a la Cámara baja nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, sobre la condición de Caren Tepp como “mujer de”. Además, el “Chivo” dijo que “ella es la presidenta del PRO en Santa Fe, y que yo sepa hoy sigue siendo la presidenta del PRO y el PRO es el partido aliado a la Libertad Avanza del presidente (Javier) Milei”.

La primera piedra de la discriminación negativa de género la arrojó el gobernador Pullaro, quien esta semana durante la presentación de Scaglia como cabeza de lista de diputadas nacionales de Provincias Unidas, el espacio electoral multipartidario armado por seis gobernadores, dijo que la concejala rosarina Tepp, primera postulante de Fuerza Patria en los comicios convocados para el 26 de octubre, es “la mujer de (Juan) Monteverde que quiere edulcorar al peronismo, pero detrás están Agustín Rossi y La Cámpora”.

Tepp respondió: “Yo no soy la mujer de nadie. Yo soy Caren Tepp, pero usted es Pullaro, es el gobernador de Milei”, sostuvo en un video que difundió por sus redes sociales. Un día después, Scaglia no rectificó los dichos del mandatario provincial, sino que los profundizó en declaraciones a una radio. “Al gobernador le faltó decir que es la representante de Juan Grabois en Rosario. Los dos Juanes”, sostuvo la vicegobernadora y presidenta local del partido del ex presidente Mauricio Macri. “Es fácil esconder al que te pianta votos, lo mismo pasa con Agustín Rossi”, añadió la licenciada en Ciencia Política oriunda de la ciudad de Gálvez, para agregar que “es el hombre que más jugó en contra del campo en la provincia de Santa Fe”.

La primera candidata

Rossi señaló en diálogo con este diario que es “difícil encontrar un comentario más machirulo como calificar a otra mujer de tener dos maridos. Me parece que es un comentario fuertemente descalificatorio del género, ¿no? Claramente machirulo”.

Luego destacó un hecho histórico al afirmar que Caren Tepp “es la primera mujer que encabeza una lista de diputados nacionales en toda la historia del peronismo de Santa Fe”. “A mi criterio, el movimiento de mujeres en la Argentina ha sido el hecho cultural y político más importante de los últimos veinte años de la democracia. Es comparable como fue el movimiento de derechos humanos al principio de la democracia”, agregó.

Además, el ex ministro de Defensa recordó que “Tepp es una reconocida militante política, que no es la primera vez que es candidata. Ha sido otra vez candidata a diputado nacional encabezando una lista y ya lleva su tercer mandato de concejala”, lo que para Rossi indica que “es una militante política que durante varias oportunidades ha sido candidata y nunca ha sido descalificada de la manera que intenta el gobernador y que intenta la vicegobernadora”.

La interpretación del ex jefe de Gabinete sobre los dichos “machirulos” de Pullaro y Scaglia es que esconden el temor de Provincias Unidas al desempeño electoral que, eventualmente, alcance su candidata en los comicios del 26 de octubre. “A mi criterio la intencionalidad de la descalificación tiene que ver con la baja performance que tiene la candidata Scaglia o con una potencial buena performance que tiene Caren como candidata a diputada. Lo que sería buenísimo es que Scaglia discuta de política y de proyectos de país y de sociedad con quien encabeza nuestra lista de diputados nacionales”.

Aliados de Milei

Mientras viajaba a Esperanza para una actividad de campaña, Rossi dijo a este diario: “Yo la invito a la vicegobernadora a que deje de descalificar, deje de machilurear a otra mujer y que exprese su idea de sociedad, su idea de país. Que se anime a debatir con Tepp cuál es la idea de país y la idea de sociedad que tiene. Y que empiece a explicar por qué ha estado acompañando las políticas del presidente Milei durante todo este tiempo”.

En la misma línea que respondió Tepp, quien apuntó al gobernador Pullaro por haberle apoyado y votado en el Congreso las políticas más destructivas del presidente Milei, Rossi recordó que Scaglia “es la presidenta del PRO” en Santa Fe. “Que yo sepa hoy sigue siendo la presidenta del PRO y el PRO es el partido aliado a La Libertad Avanza banca con Milei”.

En esa línea, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en segundo lugar de la lista, agregó que “el presidente del PRO a nivel nacional es el ex presidente Macri, que en estos últimos días dicen que se ha vuelto a reunir en varias oportunidades con el presidente Milei”, para brindarle su apoyo en el difícil trance que sufre su Gobierno en el final del segundo año de gestión.

Como muestra de ese apoyo, Rossi dijo que “lo que sería bueno es que la vicegobernadora explique por qué los senadores que responden al gobernador Pullaro, el senador (Eduardo) Galaretto y la senadora (Carolina) Losada, votaron en contra de rechazar el veto al financiamiento del sistema universitario. Salvo que no se hayan enterado que en la provincia de Santa Fe existen tres universidades nacionales”.