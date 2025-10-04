Hoy sábado 4 de octubre arranca la Copa Santa Fe de atletismo en el marco de los festejos por los 100 años del Estadio Municipal Jorge Newbery que se extenderán durante todo el mes. La actividad comenzará a las 10.30 en el estadio ubicado en Ovidio Lagos 2501. Se realizará la primera fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo. El evento contará con la participación de los ocho mejores atletas de la provincia de cada prueba, según el ranking provincial. Habrá también pruebas de Miniatletismo y, para finalizar, a las 15 se dictará una Clínica de entrenamiento por áreas. Fiscaliza la Asociación Rosarina de Jueces de Atletismo. Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad.

Por otra parte, la agenda deportiva para este fin de semana incluye torneos de polo, esgrima, vela, pádel, rugby, fitness y fisicoculturismo. También tenis, fútbol de salón y triatlón. El domingo será otra jornada repleta de actividades en Calle Recreativa.