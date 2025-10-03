A poco más de 20 días de las elecciones nacionales, en la provincia de Buenos Aires Fuerza Patria refuerza su estrategia de campaña en redes sociales, pero también en las calles. Para eso, el gobernador Axel Kicillof lanzó una convocatoria virtual a los intendentes para que se sumen a reforzar las acciones proselitistas.

El propio mandatario bonaerense envió al grupo que comparte con los intendentes en WhatsApp una serie de flyers y demás material gráfico para que lo pongan en acción desde este sábado en cada uno de los distritos.

Tal señalan los archivos a los que pudo acceder Buenos Aires/12, las propuestas se dividen en dos: redes sociales y militancia, esta última en las calles.

Las carpetas virtuales contienen material de descarga de afiches, gráficos para estampar en remeras, pasacalles y volantes con la leyenda “Sumar Fuerzas” y en todos destacan la foto del gobernador y del primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana.

En los que corresponden a cada distrito, también se sumó a las fotos de gobernador y candidato, el del intendente de cada partido. Hay dos casos llamativos, el de Saavedra y el de Necochea.

Sucede que ambos jefes comunales, Matías Nebot y Arturo Rojas respectivamente, no accedieron a la intendencia a partir de las listas de Unión por la Patria, sino que obtuvieron las victorias en sus distritos como parte de propuestas vecinalistas. Rojas ya había fichado hace algunos meses para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que el gobernador fundó en febrero de este año, aunque no se había involucrado directamente en la campaña peronista.

“Compañeros y compañeras, estamos entrando en la recta final hacia las elecciones del 26”, dijo el gobernador, quien sugirió que “sería bueno” que el sábado “lo publiquen en sus redes y compartan”. Más adelante, les envió “un abrazo” a todos y cerró: “Les pido que no bajemos los brazos y salgamos a abrazar a todos y a militar para que nos representen en el Congreso”.

No es la primera vez que el gobernador usa esta app de mensajería para bajar línea de campaña. En agosto, en pleno desarrollo de las acciones para los comicios provinciales, les marcó los contenidos discursivos a seguir en actos públicos, como así también en las redes sociales y encuentros con vecinos. En esa oportunidad, abordó tres puntos clave: el plan económico, la parálisis de la obra pública y explicar la importancia de las elecciones. Ahora, con un triufo arrasador encima, los ejes se mantienen en el mismo sentido, pero con el agregado como particularidad del debut de la Boleta Única de Papel (BUP) entre los electores bonaerenses.

Por caso, esta semana antes de que inicie el periodo legal dispuesto por la legislación electoral en que se limitan los actos de gestión que incluyan inauguraciones, el gobernador mantuvo una minigira por el conurbano acompañado por diversos candidatos de la lista como el propio Taiana, pero también Jimena López, Sergio Palazzo, Fernanda Miño y Silvia Saravia, entre otros.

Luego, el miércoles, finalmente se produjo el encuentro presencial con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo recibió en el departamento de San José 1111 de Constitución, donde cumple su prisión domiciliaria.

Esa fue una de las citas que la militancia de Fuerza Patria esperaba con ansias, dadas las tensiones que se habían generado al interior del espacio en los últimos tiempos. Este viernes, Kicillof habló por primera vez al respecto: "Fue una buena reunión. Hablamos de la campaña. Fue breve. Hay preocupación por la situación económica", dijo a canal 8, aunque evitó dar mayores precisiones de la cumbre que se extendió por una hora y media. "A una situación tan injusta le pone muchísimo espíritu", sumó.

El jueves, en tanto, fue convocado a participar de la asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), ante cientos de alcaldes de todo el país. "Gracias al compromiso de todos los intendentes bonaerenses y un gran trabajo territorial y permanente, en la Provincia brindamos todos los instrumentos que están a nuestro alcance para sustituir la ausencia del Estado nacional", explicó allí y sostuvo que "vamos a sumar fuerzas para seguir por el mismo camino: el de las convicciones y el de la gestión para brindar respuestas en los 135 municipios”.

El cierre de esta semana lo encontró con Taiana en Mar del Plata, uno de los bastiones electorales más importantes de la Provincia, con algo más de 575 mil electores habilitados. En las elecciones del 7 de septiembre, al peronismo no le fue bien en esa región costera, dado que el triunfo se lo llevó La Libertad Avanza, que ubicó al intendente marplatense del PRO, Guillermo Montenegro como primer candidato a senador provincial. La intención es dar vuelta esa historia para el 26.