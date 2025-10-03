En Victoria, Tigre igualó 1-1 este viernes con Defensa y Justicia, en el arranque de la fecha 11 del Torneo Clausura. El resultado dejó a ambos a un punto de la cima del Grupo A.

De entrada avisó el Halcón por derecha con un envío que Elías, en afán de despejar, casi termina metiéndola en contra. En la réplica, un cabezazo de Russo salió cerca de un poste.

El trámite iba cobrando forma, con el Matador proponiendo un juego más físico ante un visitante que esperaba con muchísimo orden y paciencia a la hora de salir tocando, algo que sufrió Molinas luego que "Nacho" Russo lo barriera abajo con vehemencia para ganar una justificada amonestación.

Entonces, Guillermo Soto primero perdió un balón de manera ingenua y a continuación se animó también por izquierda y lanzó un centro al corazón del área que encontró la cabeza de Julián López (un ex Defensa) para superar al experimentado Bologna.

Antes del descanso, Lucas González presionó alto a Laso y su centro fue cabeceado a la carrera por Cannavó, pero salió desviado. Enseguida, Gutiérrez habilitó al propio "Saltita", que sacó un latigazo de zurda y señaló el empate.

Ya en el complemento, Saralegui hizo temblar el horizontal y luego Bologna le ahogó el segundo a López. Después que Joaquín Laso viera la roja, Barrionuevo bajó en el área a Gutiérrez, pero para Penel no fue penal. Tigre zafó y el punto no le vino mal.



