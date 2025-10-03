San Lorenzo hizo su estreno en la Copa Libertadores Femenina con una derrota 2-0 contra San Pablo en el Estadio Florencio Sola, por la primera jornada del Grupo C, que también registró el triunfo de Colo Colo por el mismo resultado sobre Olimpia en el reducto del Sur de Buenos Aires. En otros duelos de la jornada, Deportivo Cali igualó 1-1 contra Libertad y Nacional repartió puntos con Universidad de Chile (0-0), ambos cruces jugados en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.

Las de Boedo cometieron un error que su rival no se lo dejó pasar. La primera emoción llegó a los 38 minutos de juego, luego de que Bruna Calderan jugó rápido un tiro libre en mitad de cancha que agarró a la arquera rival, Solana Pereyra, sentada en el piso. La guardameta quedó mano a pie contra Millene Fernandes, pero no pudo evitar el tanto de la delantera.

A pesar de que la acción fue invalidada inicialmente por fuera de juego, el VAR corrigió la decisión correctamente ya que la atacante partió en la misma línea que Virginia Gómez, última jugadora de campo del elenco porteño.

El conjunto brasileño liquidó el pleito con un tremendo remate desde afuera del área por parte de Camila Martins Pereira. De esta manera, San Lorenzo está obligado a vencer este lunes desde las 16 (hora argentina) a Olimpia de Paraguay para evitar complicar su clasificación, ya que avanzan a cuartos de final los dos primeros de cada grupo. Cerrará la zona el jueves a partir de las 20 ante Colo Colo de Chile.

El Ciclón y Boca Juniors son los dos equipos argentinos participantes. Las Gladiadoras ya hicieron su estreno este jueves con un pálido empate sin goles contra Alianza Lima en la cancha de Deportivo Morón.



