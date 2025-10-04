Unión no pudo ampliar su ventaja como líder en la zona A del torneo Clausura en Santa Fe al caer 2-0 frente a Aldosivi, que consiguió su primera victoria en el certamen y sueña con mantener la categoría. Justo Giani y Giuliano Cerato marcaron los goles del Tiburón.

Con este resultado, los comandados por Guillermo Farré quedaron transitoriamente por encima de San Martín de San Juan en la Tabla Anual y en los Promedios, y están a dos unidades de Talleres en busca de la salvación.

El local impuso condiciones en su estadio y contó con las chances más claras para abrir el marcador en el primer tiempo. El arco de Aldosivi tembló a los 12 minutos, luego de un potente disparo de Mauro Pittón que dio en el travesaño. En el rebote, Lucas Gamba cabeceó mal y se perdió de manera increíble el gol.

Más tarde, Matías Tagliamonte salvó su valla luego de un remate lejano de Justo Giani, y Cristian Tarragona tampoco pudo vulnerar a Jorge Carranza con un tiro dentro del área que fue con potencia.

En el complemento, los dirigidos por Leonardo Madelón continuaron en la búsqueda del gol, pero se encontraron con un duro golpe a los 63 minutos, cuando Justo Giani marcó el 1-0 para el visitante.

Cuando Unión iba en busca del empate, el equipo marplatense logró aumentar en tiempo de descuento luego de un contragolpe letal que comenzó Natanael Guzmán y culminó Giuliano Cerato para liquidar el encuentro en Santa Fe y renovar las ilusiones en Aldosivi.



