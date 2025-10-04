"Reunirnos con amigos coleccionistas, generar comunidad, circular algún material seleccionado nuestro a precio apto para público y hacer lugar en casa para que estren nuevas cosas." Así resumen sus organizadores el sentido detrás de la Feria de Garage de FAN, el programa, que este sábado 4/10 tendrá en el Bar El Destello (Gascón 1460) su habitual junta mensual de nerds, hobbistas y curiosos.

La Feria de Garage de FAN arrancó incluso antes de que se caldeara la movida de las ferias nerds masivas en galpones y boliches. Desde el seno de FAB, el programa, la nave de cultura millennial que en su momento encabezaron Hernán Panessi, Luis Hitoshi Diaz y Juan Manuel La Volpe, ya la hacían trimestral en el cada vez más lejano 2013. En la pandemia la interrumpieron, y el año pasado volvió con frecuencia mensual.

"Somos una junta de hacedores que encuentra en esta feria también una excusa para verse. Estamos más grandes, tenemos otras responsabilidades, así que sirve como espacio de encuentro para esta banda de amigos y oyentes", le contaron al NO. Aunque la cosa no queda en un círculo cerrado. Como las bandas under de antaño, salen a volantear, hacen pegatinas, copan las redes y –lo más importante de todo– ocupan los espacios: comiquerías, bares, redacciones, cafés nerdófilos.

"No hay porquerías", prometen. "Son todos ítems curados por nosotros." La oferta va de merch de cine a japonismos varios, pasando por cómics, revistas de nicho, CDs, vinilos, juguetes, art toys, VHS, DVDs, videojuegos retro y actuales. Además, El Destello pone barra a precios populares y máquinas de arcade. "La pretención es hacer de esto una especie de club de intercambio, de comunicación y de encuentro entre coleccionistas, hobbistas y gente interesada en la cultura pop."



