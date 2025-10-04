El expresidente Mauricio Macri compartió un mensaje de apoyo a Javier Milei, pero solo para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El líder del PRO estaría preocupado por la resolución del escándalo que envuelve al principal candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. El exmandatario acudió a Olivos, pero no hubo foto...y tampoco milanesas.

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", escribió Macri en X.

El presidente del partido amarillo sostuvo que "los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite". Y añadió que es necesario realizar "cambios importantes".

Este viernes, Milei se apuró a celebrar que el encuentro con "el presi", como lo llama él, había sido "muy fructífero". El Presidente escribió que "acordaron" trabajar en conjunto pero recién después de las elecciones del 26 de octubre. Como para que no tenga sabor a poco, afirmó Milei que ese acuerdo es para "construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales” que necesita el país (y que le reclama el gobierno de Donald Trump).

En Olivos, Macri fue recibido por Milei, por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Preocupación por el caso Espert

Todo indica que el expresidente planteó su desacuerdo con el manejo del caso Espert. Es más, para Macri continuar con el tema en los medios no beneficia a la Casa Rosada. Y es por eso que el expresidente dijo que todo acuerdo entre ambas fuerzas será posterior a las elecciones del 26 de octubre. Un planteo que se parece mucho a la promesa de respaldo que Milei recibió de Donald Trump: ganar las elecciones, acordar con los gobernadores y después vendrán las ayudas.

Esta fue la razón por lo que la reunión fue extensa. Fueron dos horas casi clavadas. Macri llegó a las 17 y se retiró cerca de las 19. Milei se quedó con las ganas de tener una foto similar a la que consiguió con Trump. Lo cierto es que en este tiempo los respaldos políticos no le están generando las consecuencias esperadas. La foto y el tuit impreso de Trump tuvo un efecto positivo que apenas llegó a las 72 horas. Nadie sabe cuánto habría ayudado una imagen junto a Macri, pero el expresidente tiene una características y es que no olvida el maltrato, como el que le dispensó Milei en este año y medio.

Al parecer para Macri es tiempo de cobrarse una revancha por ese destrato.

Al igual que en la reunión del pasado fin de semana, participó Francos. El jefe de Gabinete por estos días parece gozar de mejor relación con el fundador del PRO. A diferencia de Milei, el ministro coordinador tiene con Macri una foto, esa que se tomaron cuando hace diez días se encontraron en un evento público.