En las últimas horas se develaron las autopsias de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes víctimas del triple femicidio con sello narco ocurrido en Florencio Varela. Los informes detallan las heridas sufridas durante las torturas que les provocaron. Además, los análisis forenses dictaminaron que Brenda y Morena fallecieron antes que Lara, dado que sus cuerpos tenían más signos de descomposición y putrefacción que el de la menor de edad. En el documento figura que las tres fueron encontradas amordazadas y con los tobillos y rodillas atadas. Y se especifica que Lara tenía totalmente cortada una de sus orejas y las yemas de cuatro dedos de su mano izquierda. Ella tenía 7 heridas en vida, al igual que Morena, aunque su cadáver fue encontrado con una bolsa de plástico cubriendo su cabeza. En cambio, Brenda padeció 22 heridas graves mientras todavía estaba con vida y su cuerpo fue descuartizado en la zona del abdómen luego de su muerte.

El resultado de los análisis

Lara Gutiérrez tenía una mordaza en su boca y en el cuello, cintas plásticas en las rodillas y los tobillos atados por un cordón. Junto a su cuerpo los investigadores hallaron un cuchillo de cocina de mango negro con borde aserrado y vidrio verde. La causa oficial de su fallecimiento fue un shock originado por la pérdida de sangre.

Las heridas en la mano de la adolescente significan que se le habían desprendido los extremos de cuatro de los cinco dedos de su mano izquierda, pero no completamente. La más chica de las víctimas sufrió una hemorragia aguda por dos puñaladas en el costado derecho de su cuello, una herida coincidente con una puñalada en el pecho, el corte total de su oreja izquierda, otra herida con bordes irregulares nuevamente en la parte derecha del cuello, otra similiar en la izquierda, y una herida en la comisura de la boca.

Morena Verdi fue encontrada con los tobillos atados por un cordón y con una cinta plástica juntándole las dos muñecas. Al igual que Lara tenía una mordaza en la boca y además una bolsa de consorcio tapándole la cabeza. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto de tierra. Su muerte fue provocada por un estrangulamiento con un lazo y una fractura cervical.

Entre las heridas principales sufridas por Verdi había una luxofractura entre la primera y la segunda vértebra que le afectó la médula espinal y otros centros nerviosos fundamentales en la respiración: murió por falta de oxígeno. Otras lesiones contundentes que sufrió fueron raspaduras y marcas de uñas en su muslo izquierdo, un fuerte hematoma en cada ojo, en la mandíbula, uno en cada oreja y dos en el esternón.

Brenda del Castillo fue la más castigada con las torturas. La causa de su fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio por varios traumatismos de cráneo. Su cuerpo fue encontrado dentro de sábanas floreadas y estaba atado con cinta en tobillos, rodillas y manos además de una mordaza verde en la boca. También fue la única encontrada en ropa interior. Los golpes en la cabeza le causaron un hundimiento del hueso frontal, fractura de la base del cráneo y aplastamiento del macizo facial, lo que repercutió en lesiones encefálicas graves que terminaron con su vida. Además sufrió heridas cortantes en el cuello y en la mama derecha y en el rostro. Tenía moretones en los párpados del ojo derecho, un corte vertical en la frente donde también había una herida irregular del lado derecho, y otro golpe en la ceja derecha. También sufrió un corte de 8 centímetros y medio en la nariz y ambas mejillas, que le provocó un enorme daño a la estructura ósea del rostro y otra puñalada de 3 centímetros a la altura de la sien, moretones en el labio inferior, otra puñalada en la mejilla derecha, moretones con sangre en ambas orejas, una puñalada y un moretón en el mentón, ocho puñaladas leves en el cuello, que también estaba lesionado por la mordaza. También tenía cortes en las manos, moretones y cortes superficiales en la mama derecha, y un moretón en la región lumbar. Todas estas heridas fueron cuando aún estaba viva y una vez que murió su cuerpo sufrió el corte del abdomen.