A cinco fechas del final de la fase de grupos que clasificará a dieciséis de los treinta equipos para los octavos de final, asoma determinante la continuidad de la 11º fecha del torneo Clausura. Habrá cinco partidos este domingo. Godoy Cruz (8 puntos) e Independiente (5) abrirán el juego desde las 14.30 (ESPN Premium) y a las 16.30 lo harán Estudiantes (16)-Barracas Central (16) (TNT Sports Premium) y Talleres (10)-Belgrano (13) en otra edición apasionada y multitudinaria del clásico cordobés que irá por ESPN Premium. A las 19, Boca (14) recibirá a Newell's (10) en la Bombonera (TNT Sports Premium), mientras que Central (15) y River(18) cerrarán el show en Rosario desde las 21.15 (ESPN Premium).

Godoy Cruz e Independiente ocupan el penúltimo y el último lugar en la tabla de la zona B con campañas tan deficientes que los mendocinos ganaron una sola vez en lo que va del torneo y el Rojo de Avellaneda ni siquiera eso. Para los dos, triunfar es el único incentivo en procura de meterse en la última plaza que lleva a octavos, de la cual el Tomba está a cuatro puntos y el Rojo a siete. La llegada de Gustavo Quinteros como nuevo director técnico permitió esbozar alguna mejoría en Independiente en ocasión del clásico con Racing. A tal extremo que el equipo será el mismo que el de hace una semana.

Estudiantes volverá a jugar de local en su estadio un domingo por la tarde luego de casi un año y será ante una de las relevaciones de la temporada, el áspero e ingrato Barracas. El que gane de los dos, podría llegar a la punta de la zona A aprovechando la derrota del viernes del puntero Union. Por ahora, el Pincha se está clasificando a octavos y este torneo es lo único que le que ha quedado después de haberse ido afuera de la Copa Libertadores por tiros desde el punto penal a manos de Flamengo. La diferencia es que mientras Barracas por ahora está entrando a la Copa Sudamericana del año que viene, Estudiantes está fuera de las competencias continentales de 2026, aunque a tres puntos de Huracán que ocupa la última plaza copera.

Tampoco Talleres y Belgrano están pudiendo ser internacionales. Pero el clásico cordobés es un partido aparte y así se lo va a jugar. Más que a las copas y a la clasificación a octavos, Talleres le apunta a asegurar su permanencia en primera que reforzó con su victoria de la semana pasada ante Sarmiento por 1 a 0 pero que complicó el inesperado triunfo de Aldosivi en Santa Fe. Los marplatenses se le pusieron a dos puntos por lo que el equipo que dirige Carlos Tevez no puede dejar nada en el camino de aquí al final de la temporada. Belgrano está mas tranquilo en esas cuestiones a la espera de la semifinal de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

Con Miguel Russo aún convaleciente de sus problemas de salud, Boca recibirá a un Newell's que llega tambaleante y con su técnico Cristian Fabbiani muy cuestionado. Una derrota en la Bombonera podría empujarlo fuera de su cargo. Boca venía recuperando terreno y rendimiento. Pero en las últimas fechas desmejoró, logró apenas dos puntos de nueve y eso le complicó todo: la clasificación a la Copa Libertadores (por el momento está cuarto e ingresando solo a la Sudamericana) y hasta el pase a octavos (cayó al octavo puesto de la zona A, el último disponible). Por lo que ganar, volverá a ser el imperativo de la noche en la Bombonera.

Finalmente, River no la tendrá fácil en Arroyito. Llegará algo más aliviado luego de haberle ganado el jueves allí mismo a Racing y haberlo eliminado de la Copa Argentina. Pero aunque el equipo de Marcelo Gallardo mejoró su actitud, sigue estando en deuda futbolística. Por eso, no habrá rotaciones masivas y el único cambio será la salida del suspendido Maximiliano Salas y el ingreso desde el principio de Miguel Borja.

Central, por su parte viene de apabullar a Gimnasia por 3 a 0 en el Bosque con Ángel Di María como principal figura y estandarte, suma 15 puntos en 9 partidos y se ubica sexto en la Zona A, con un partido pendiente, el segundo tiempo ante Sarmiento. Además, es el líder de la tabla anual con 50 unidades, una más que River, por lo que muy probablemente el año viene regrese a la Copa Libertadores.



