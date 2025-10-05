Independiente igualó 1-1 este domingo como visitante ante Godoy Cruz, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza.

A los 4 minutos ocurrió la primera polémica que desató el enojo en el banco de suplentes local. Agustín Auzmendi y Franco Paredes fueron a disputar una pelota dentro del área del Rojo, el delantero del Tomba cayó, aunque Andrés Gariano no observó infracción.

Veinte minutos más tarde, el árbitro cobró la pena máxima a favor del conjunto de Avellaneda por una falta de Poggi sobre Abaldo. Santiago Montiel se encargó de ejecutar el remate desde los doce pasos para abrir el marcador.

En el arranque del complemento, los comandados por Walter Ribonetto lograron la igualdad tras un gran cabezazo de Auzmendi luego de un centro desde la derecha por parte de Nicolás Fernández.

En una de las últimas acciones, Paredes tomó de la camiseta a Auzmendi, el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla al zaguero y dejó a Independiente con un futbolista menos.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros continúan sin sumar de a tres, acumulan doce partidos sin conseguir un triunfo y se alejan cada vez más de los play-offs y hasta de puestos de Copas internacionales.

Por su parte, el conjunto mendocino tampoco logró escaparse del fondo de la tabla anual donde se ubica 27° con 26 unidades, a seis del puesto de descenso a la Primera Nacional, lugar que ocupa San Martín de San Juan.



