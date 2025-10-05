El sábado 4 de octubre, Ike Turner Jr., hijo de los legendarios Tina Turner e Ike Turner, murió a los 67 años en un hospital de Los Ángeles, según confirmó su prima Jacqueline Bullock al portal TMZ. La causa del fallecimiento fue una insuficiencia renal, producto de un deterioro en su salud vinculado a problemas cardíacos y un accidente cerebrovascular sufrido semanas atrás.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. Junior fue más que un primo para mí, fue un hermano, ya que crecimos juntos en la misma casa”, expresó Bullock en un comunicado que se replicó en medios estadounidenses.

Su partida se suma a una serie de pérdidas que han marcado a la familia Turner en los últimos años, entre ellas las muertes de Tina Turner en 2023, de Ronnie Turner en 2022 y de Raymond Craig en 2018.

Una vida entre estudios, giras y sombras familiares

Desde pequeño, Turner Jr. estuvo rodeado de música. Creció en un hogar donde los sonidos del soul, el blues y el rock eran parte del día a día. Su padre, Ike Turner Sr., fue un pionero del rock and roll; su madre, Tina Turner, una de las voces más poderosas del siglo XX. En ese contexto, el joven Ike mostró una curiosidad temprana por los instrumentos. Según recordó Bullock, al principio se inclinó por la batería, aunque su madre lo desalentó al pedirle que desarmara el set tras cada práctica. Fue entonces cuando encontró su lugar en los teclados, un cambio que definiría su carrera.

Su formación musical continuó dentro del entorno familiar. A los pocos años, comenzó a colaborar en el Bolic Sound Studios, el estudio fundado por su padre en Los Ángeles, donde se formó como ingeniero de sonido y productor. Esa experiencia le permitió convertirse en un profesional respetado dentro de la industria, trabajando junto a artistas de blues y rock, y participando en grabaciones que dejaron huella.

En 2007, Ike Turner Jr. recibió un Premio Grammy por su trabajo en la producción del álbum Risin’ With The Blues de su padre, un reconocimiento que consolidó su trayectoria en el ambiente musical estadounidense.

Entre la distancia y el afecto: el vínculo con Tina Turner

Más allá del legado artístico, la historia familiar del músico estuvo marcada por las rupturas, la distancia y las reconciliaciones intermitentes. Tina Turner lo adoptó junto a su hermano Michael —ambos hijos de Ike Sr. y Lorraine Taylor— y más tarde tuvo con Ike Sr. a su único hijo biológico en común, Ronnie Turner. A esa familia se sumaba también Raymond Craig, fruto de una relación anterior de la cantante con el saxofonista Raymond Hill.

Tras la separación de Tina e Ike Turner, el vínculo entre madre e hijo se volvió complejo. En una entrevista concedida al Daily Mail en 2018, Ike Jr. reconoció que, aunque consideraba a Tina como su verdadera madre, no mantenían contacto cercano. “Mi madre está viviendo su vida; tiene un nuevo esposo y reside en Europa. Ella no quiere tener nada que ver con el pasado”, declaró entonces.

A pesar de las diferencias, Ike Jr. había trabajado junto a Tina en la década de los ochenta como parte de su equipo técnico. Su papel como ingeniero de sonido en las giras de la cantante evidenció que, más allá de los conflictos personales, el lazo profesional entre ambos seguía intacto.

Herencias cruzadas y un triste final

La familia Turner ha atravesado numerosas tragedias en los últimos años. En 2018, Raymond Craig Turner, el hijo mayor de Tina, se quitó la vida. Cuatro años después, en 2022, Ronnie Turner, hermano menor de Ike Jr., murió a los 62 años tras una lucha contra el cáncer de colon. Y en mayo de 2023, la propia Tina Turner falleció a los 83 años en su casa de Suiza, luego de enfrentar una larga enfermedad.

Su padre, Ike Turner Sr., había muerto en diciembre de 2007 a los 76 años, víctima de una sobredosis de cocaína. La adicción y los episodios de violencia marcaron su historia personal y también influyeron en las relaciones familiares posteriores.

En los últimos años, Ike Jr. había atravesado momentos difíciles. En 2023, fue arrestado por posesión de crack y manipulación de evidencia, según la documentación difundida por TMZ. En ese entonces se encontraba detenido y no pudo reunirse con su madre antes de su muerte.

Aun así, quienes lo conocieron lo describen como un músico talentoso, entregado al trabajo técnico y al sonido, una figura más discreta dentro de un linaje atravesado por la fama y la controversia.

