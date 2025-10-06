Central goza de un Angel Di María inspirado y los sueños en Arroyito crecen con el paso de las fechas. Los méritos que encontró anoche son relevantes. Dio vuelta un partido que empezó a perder a los pocos minutos frente a un rival que le disputa todo: la pelea por el título y la clasificación a la Libertadores. Central se levantó a partir de la zurda de Angelito, pero también en el despliegue de Ibarra y la pegada de Malcorra. Ganó Central en un emocionante partido y se mantiene con el único invicto del torneo Clausura.

Central y River entregaron un partido que estuvo a tono con las expectativas. Por la intensidad del juego y los argumentos deportivos que mostró cada uno para intentar ganar. Por momentos fue River el que controló el juego. En otros fue Central. Y cada uno a su tiempo sacó ventaja.

River empezó el partido con mejor sintonía que el canaya con la pelota. Estuvo cómodo la visita en el primer cuarto de hora y encontró la diferencia en una gran jugada, con pase disimulado de Quintero a Borja y el colombiano superó Broun con remate cruzado.

Central no enloqueció por el gol ni mostró dudas a sus ideas. Por el contrario, intensificó el esfuerzo para imponerse y a medida que Di María ganó en participación el canaya logró romper el ritmo del rival. Hasta que Central arrinconó a River en en su campo. Y llegó el empate. Todo el equipo fue al área a buscar un tiro libre e Ibarra lo empató al anticiparse para ganar una pelota que dejó en el área Armani y definir con remate fuerte y alto.

El partido tuvo un nivel de lucha, técnica y velocidad que sin dudas reflejó que se trató de dos candidatos al título. Hubo ratos en donde los protagonistas pelearon mucho y jugaron poco. Las discusiones le quitaron ritmo al juego y a River lo privó de Portillo. Porque el ex Talleres no pudo con Di María y su impotencia lo traicionó. Primero tomó al ídolo canaya del cuello cuando le recriminó una fuerte infracción y vio la amarilla. En la jugada siguiente Di María se fue hasta el fondo, Portillo quedó en el camino pero se lanzó con los pies adelante para frenar la corrida y vio la segunda amonestación. River se fue al vestuario con diez y cuando regresó para jugar el complemento padeció a un Central que se le lanzó con decisión.

Porque Di María tomó el rol principal y Central lo agobió a River. El canaya impuso su juego en el segundo tiempo y el Gigante estalló con un golazo de Malcorra. El diez tomó fuera del área un rechazo de Montiel a un centro de Di María, le pegó de aire y sacó un fuerte pelotazo que dejó sin capacidad de reacción a Armani.

El espectáculo escaló en emoción porque River no dejó nunca de pelear, incluso a pesar de tener un jugador menor y verse superado por el rival. Y Central no amplió la diferencia porque Veliz no conectó ninguna en el área chica y Campaz sigue sin despetar su mejor versión.

Di María tuvo poco la pelota en los últimos diez minutos y ahí River se animó a buscar el empate. Pero el fondo canaya resolvió todos los rebotes, Broun respondió y el triunfo llegó merecido para un Central que suma argumentos a los sueños de su pelea por el título.

2 Central: Broun, Coronel, Komar, Mallo, Sánchez; Di María, Ibarra, Duarte, Malcorra, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan

1 River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Portillo, Castaño, Galoppo, Quintero; Colidio, Borja. DT: Marcelo Gallardo

Goles: PT.10m Borja (R), 21m Ibarra (C). ST: 11m Malcorra (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Enzo Giménez por Coronel (C) y Casco por Acuña (R), 10m Copetti por Duarte (C), 22m Fernández y Lencina por Galoppo o Quintero (R), 34m Dadin por Colidio (R), 40m Navarro por Malcorra (C), 44m Ovando por Campaz (C).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Central

Expulsado: PT: 37m Portillo (R).