Rosario Central logró una resonante victoria 2-1 contra River en un partido vibrante. El equipo de Gallardo jugó con uno menos en todo el segundo tiempo, y el de Holan lo supo capitalizar. El equipo local fue claramente superior y pudo lograr una victoria más amplia si Véliz hubiera estado más fino, pero River aportó su orgullo para quedar cerca del empate en el final. Di María fue la gran figura.

A los cinco minutos del partido contra Racing por la Copa Argentina, River logró el gol que le dio el pase a la semifinal. A los nueve minutos del partido contra Central, en Rosario, River volvió a pegar primero y a recoger otro premio por la idea de ir a cambiar golpe por golpe desde el arranque, nada de andar tanteando a ver cómo viene la mano.

Y, como contra Racing, el equipo de Gallardo empezó metiendo fuerte en las divididas, jugando al límite en muchos cruces. Se elogió mucho la actitud en su partido del jueves pasado, y ahora lo más probable es que se le critique que se pasó de rosca con la patita fuerte. El partido tuvo muchos roces y la responsabilidad estuvo repartida, pero River terminó con diez por la expulsión de Portillo, por doble amonestación, y también se llevaron amarillas Acuña, Montiel, Rivero y Armani, este último por protestar. Por el otro lado zafaron algunos que debieron ser amonestados, y solo recibió amarilla Coronel.

Entre patada y patada hubo destellos de buen juego, dos goles lindos y algunos lujitos. El gol de River, made in Colombia, nació en un pase magistral de Juanfer, y siguió en un buen control y un remate medido contra un palo de Borja. El empate de Central, a los 22 minutos fue un poco más confuso, pero tuvo un interesante epílogo. Tiro libre de Di María, rechazo pifiado de Acuña, manotazo de Armani, rebote en Colidio e Ibarra después de dominar con la derecha y, cuando parecía que iba a terminar en el piso, clavo un hermoso zurdazo contra un palo. Inatajable.

Sobre el final de la etapa, en una jugada para meter en un cuadrito, Di María metió una doble gambeta y dejó girando como un trompo a Acuña, pero no pasó nada con su centro. Sí pasó con Acuña que fue reemplazado por Casco, un poco porque estaba amonestado, otro poco por una molestia y otro poquito para no exponerlo ante el endiablado Di María.

En el arranque del segundo tiempo, el "Fideo" que jugó muy bien, enfrentó a Casco, se lo sacó de encima y tiró el centro, devolvió Montiel y Malcorra que llegaba como una locomotora, metió un desde la medialuna un bombazo que explotó en la red de Armani. Golazo.

Pudo aumentar Central (hubo un cabezazo de Giménez en el palo ) varias buenas atajadas de Armani, y también lo pudo empatar River cuando fue a buscar con mucho amor propio en el tramo final, y tuvo un remate del pibe Dadín que se estrelló en un poste. Un final electrizante para un partido con todos los condimentos que, en definitiva, Central ganó bien.



