El narcoescándalo de José Luis Espert no se detuvo durante el fin de semana y el "no me bajo nada" del viernes pasado se transformó en el "doy un paso al costado" del domingo por la noche. Con "el profe" fuera de juego, el que suena como su reemplazo en el primer lugar de la boleta bonaerense de La Libertad Avanza es Diego Santilli, el hombre del PRO que ocupa el tercer lugar en la lista de la alianza, y de quien el presidente Javier Milei decía, en 2023, que era "un horrible candidato", "un egnendro" y sobre quien "no hay nadie que diga que no es un corrupto".

El propio Santilli, quien fue protagonista junto a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro de las negociaciones para fundir al PRO en la Alianza La Libertad Avanza en Buenos Aires, se encargó de candidatearse apenas se conoció la agónica decisión de Espert de dar un paso al costado. "Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", escribió en su cuenta de X.

Todavía no hay un pedido formal ante el juez federal con competencia electoral Ernesto Kreplak para poner a Santilli como cabeza de lista, y existe una discusión de fondo de cómo aplicar la norma, si es posible que "el Colo" escale al primer lugar de la lista pasando por encima a la actriz y segunda candidata Karen Reichardt.

Y más allá de los debates formales, ¿Milei sí quiere que Santilli sea su primer candidato? El mismo sobre quien Milei publicó en julio de 2023 un extenso hilo de tuits en el que mencionaba a Santilli como "el candidato de Tik Tok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos". La crítica a los "narcos" después de sostener la candidatura de Espert durante la última semana es una retrospectiva paradójica.

En ese mismo posteo, Milei ponía entre comillas "sus negocios" para referirse al sustento económico de Santilli y criticaba que no se le preguntaba de qué se trataban, pero dejaba una sentencia: "No hay nadie que no diga que es un corrupto". "Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaño con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires", descalificaba Milei a "el Colo".

En la campaña 2023, Milei venía contra "la casta", aún no había ocurrido el pacto de Acassuso con Mauricio Macri, el mismo que le dio el respaldo para la segunda vuelta electoral y significó el salto de Patricia Bullrich a su gabinete y a las fuerzas del cielo. Tampoco había ocurrido la alianza con el PRO en Buenos Aires, con lapicera en mano de su hermana Karina Milei, para "pintar la provincia de violeta", sueño que quedó trunco el 7 de septiembre.

Entonces, en 2023, el liberal libertario se paseaba por los canales criticando a su flamante aliado y posible primer candidato a diputado nacional: "Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli que es un engendro, que estaba en Capital y los pasaron a provincia. La gente se da cuenta, digamos, cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política".

En aquella entrevista, en América 24, Milei también habló de candidatos que se corrían, pero le hablaba a los de Juntos por el Cambio, que en ese momento integraba Espert y que ahora vendría a salvar las papas con Santilli. "Si Juntos por el Cambio, verdaderamente, están tan preocupados por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Si están tan preocupados por el kirchnerismo, que se corran, y que no me roben los votos a mí, así puedo construir una mejor mayoría", decía el precandidato a presidente, solo dos años atrás.

Las boletas en duda

Si se confirma la llegada de Santilli como primer candidato, no es seguro que su cara pueda estar en la boleta que estará en el cuarto oscuro o si allí quedará inmortalizado el candidato del narcoescándalo, ya que la Boleta Única de Papel para las 40 mil mesas electorales bonaerenes ya están impresas. "No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo", lanzó anoche Juan Grabois, tras conocer que Espert dejaba la carrera electoral.