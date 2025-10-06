Después de que anoche José Luis Espert confirmó su renuncia a la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en medio del escándalo por su vínculo con el empresario acusado de ser narcotraficante, “Fred” Machado, las redes sociales comenzaron una jornada febril de chistes y memes al respecto.

Mientras que el presidente Javier Milei se prepara para cantar esta noche junto a la banda de los Benegas Lynch y hace vivos de Instagram para sus seguidores, en la Casa Rosada el clima es cada vez más caliente, ya que deben decidir no sólo quién será la nueva cabeza de la lista, sino qué hacer con las boletas únicas ya impresas.

Así, los memes en las redes sociales también se meten de lleno sobre la nueva conducción de la campaña para la importante provincia de Buenos Aires. El nombre que más suena es el de Diego Santilli, actual número tres de la lista, alguien sobre el que el propio Milei dijo que “no hay nadie que diga que no es un corrupto”.

Debajo del plan Santilli —que en 2023 jugó en las PASO por Juntos por el Cambio y cayó frente a Néstor Grindetti con el 49,75 por ciento de los votos partidarios— está Karen Reichardt, quien tiene una larga trayectoria, no en la política, sino en la televisión.

Como era de esperar, entre los memes más comunes están los que recuerdan la huida en moto de Espert de un fallido acto en Lomas de Zamora los días previos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que el oficialismo perdió por 14 puntos contra el peronismo. Pero también del llanto reciente del excandidato en medio del escándalo que dejó al Gobierno expuesto a una nueva semana de debilidad política.

Otra línea de memes exploran las contradicciones en el discurso de Espert, que comenzó negando cualquier relación con Machado; luego, dijo que no iba a responder preguntas sobre el tema porque era una operación; más tarde, en un video grabado, dijo que los vínculos eran meramente profesionales y que no iba a renunciar y, finalmente, comunicando su renuncia por redes sociales.

Cabe destacar que Espert como candidato y como funcionario fue de los que tuvo los discursos más virulentos en contra de la delincuencia y que pasó todos sus años en la política alzando a viva voz la frase de "cárcel o bala", algo que los usuarios recordaron con perspicacia a la hora de hacer humor con el final de su corta carrera electoral.



