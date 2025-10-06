J.P. Morgan dejó de medir en tiempo real el riesgo país argentino, luego de excluir al país del EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), el principal indicador que agrupa los bonos de mercados emergentes. Desde ahora, la medición pasará a ser diaria y no minuto a minuto, lo que marca un nuevo descenso en la categoría de la deuda argentina.

La decisión se debe a que la Argentina no cumplió con una de las condiciones básicas del índice, que exige emitir deuda en dólares al menos una vez cada cinco años. Como la última colocación fue en 2020, el país quedó automáticamente fuera del EMBI+ al vencer ese plazo.

Esto implica que los bonos argentinos ya no forman parte del grupo de mercados emergentes, donde cotizan las economías con acceso activo al financiamiento internacional. Ahora integran el EMBI Global Diversified (EMBIGD), una categoría inferior que agrupa países con menor liquidez, bajo volumen de operaciones y dificultades para emitir nueva deuda.

Qué es el EMBI+ y qué significa para el país no tener más datos en tiempo real

El EMBI+ es el índice creado por J.P. Morgan para comparar el rendimiento de los bonos de países emergentes con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo. La diferencia entre ambos rendimientos se conoce como riesgo país, e indica cuánto más debe pagar un país para financiarse respecto del Tesoro norteamericano.

Con la salida del EMBI+, la deuda argentina deja de compararse directamente con la de otros países emergentes. En la práctica, esto significa que los bonos argentinos pierden visibilidad frente a los grandes inversores internacionales, que ahora tendrán menos información y menor seguimiento del mercado local. El cambio no hace más que profundizar el aislamiento financiero del país y lo aleja aún más de los circuitos globales de inversión.

