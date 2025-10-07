Desde Barcelona
UNO Y de pronto Rodríguez tiene la más tenue y privada de las iluminaciones. Un muy personal y débil fulgor pero que, sin embargo, despide brillo suficiente como para orientarse y recorrer la breve distancia que separa a los libros horizontales en la mesita de luz de los libros verticales en su oscura biblioteca. Así, Rodríguez lleva consigo La Odisea y pone proa hacia las playas y murallas de La Ilíada en su sitio y sitiado estante. Mientras, allí afuera, hay cada vez más personas que, automáticamente y reflejamente, ante el nombre Homero reaccionarán con un Simpson o Addams o ni siquiera eso.