El sábado último, 4 de octubre, falleció un joven de 20 año a causa del hantavirus. El joven era oriundo de Hipólito Yrigoyen, municipio del departamento Orán, pero murió cuando se encontraba internado en el Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán.

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que el joven comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad el lunes 29 de septiembre. “Según relata la historia clínica, el paciente tuvo fiebre, disnea, diarrea, cefalea, artralgia, dolor abdominal, mialgia, taquipnea, disnea, náuseas y vómito”, detalló la supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica, Natalia Pastrana.

Por el momento, el equipo de epidemiología provincial se encuentra realizando las investigaciones epidemiológicas para el control de foco, e identificando los contactos estrechos con el fin de implementar las medidas de control.

Hasta el domingo último, el Ministerio de Salud notificó 4 casos positivos de infección por hantavirus en lo que va de 2025. Las personas que contrajeron la enfermedad tienen residencia una en Gaona, una en Joaquín V. González (ambos municipios de Anta) y dos en Hipólito Yrigoyen.

Del total de confirmados, tres son de sexo masculino y uno, femenino. Los contagiados son jóvenes de 20, 26, 32 y 34 años de edad. El de 20 años es el que falleció.

Pastrana detalló que los otros “tres pacientes tuvieron una evolución clínica favorable y recibieron el alta médica”.

Prevención

La cartera de Salud recomendó especialmente a la población que vive en zona rural, mantener limpio su domicilio y los terrenos baldíos, para evitar la presencia de roedores, que son los transmisores del hantavirus. También recomendó bloquear orificios en puertas, paredes y cañerías, lugares por donde pueden ingresar estos animales.

La infección por hantavirus es una zoonosis, es decir que se trata de una enfermedad que se transmite desde un animal al ser humano. El agente transmisor es el ratón rural, que vive en ambientes como maizales, cañaverales, bosques y pastizales, no la rata urbana.

La causa más frecuente de transmisión es la inhalación, cuando se respira en lugares donde los ratones infectados han contaminado, con sus secreciones, el ambiente con el virus Hanta.

La enfermedad también se puede transmitir por contacto directo, al tocar roedores infectados, vivos o muertos, o sus heces u orina. La forma menos frecuente de transmisión es por la mordedura de ratones.

Los síntomas del hantavirus pueden confundirse con un estado gripal, con presencia de fiebre, dolor muscular, escalofrío, dolor de cabeza. Estos síntomas pueden acompañarse con náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Posteriormente, puede haber dificultad respiratoria con serias complicaciones.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, sobre todo si se ha estado expuesto a orina, saliva o excreta de roedores en las seis semanas previas a la aparición de los síntomas, se debe acudir de inmediato al médico.