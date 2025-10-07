Desde Qatar 2022 son 26 son los apellidos que viajan al Mundial. Esa disposición de FIFA fue consecuencia de la pandemia y de las modificaciones que se realizaron en el reglamento: los cambios pasaron de 3 a 5 y los citados para la Copa de 23 a 26.

Sin embargo, hasta Corea-Japón la convocatoria era de 22 futbolistas. Esto explica por qué Argentina tiene 69 jugadores campeones del Mundo en su historia: 22 de Argentina 78, 22 de México 86 y los 26 de Qatar 22. Con la salvedad de repetir, en las primeras dos, a Daniel Alberto Passarella.

Desde diciembre del 2022 la plantilla argentina tuvo un fuerte recambio: Armani y Di Maria se retiraron de la Selección, Alejandro “Papu” Gómez cursa su sanción por doping y simplemente hubo bajo rendimiento en otros nombres.

Hoy, a ocho meses de una nueva cita mundialista, Lionel Scaloni tiene una serie de amistosos para definir el recambio.

La agenda de Argentina

Este viernes Argentina tendrá el primer encuentro amistoso previo al Mundial. La Selección jugará contra Venezuela en tierra estadounidense, donde reside Messi, donde Argentina instaló oficinas de AFA y donde se jugará el Mundial, junto con Canadá y México.

La cita será desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Florida. Mientras que el lunes enfrentará a Puerto Rico, también desde las 20hs, en Chicago. En noviembre habrá otros dos amistosos, que serán en Africa. Angola sería un rival y resta confirmar el otro.

Para 2026, la Selección tendrá la Finalissima contra España. El campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa. Argentina defiende el título que consiguió ante Italia, en junio de 2022.

Previo al Mundial, en la primera semana de junio, se medirá contra México y contra Honduras.

Las sorpresas de la última convocatoria

Para la doble fecha que comenzará este viernes, el Técnico sumó a Facundo Cambeses, arquero de Racing, y a Lautaro Rivero, defensor de River.

Anibal Moreno, del Palmeiras, también tendrá su debut con la Mayor, luego de haber tenido presencias con la Sub 20. Desde Brasil, viajó con su compañero de equipo, el Flaco Juan Manuel López.

Por su parte, Marcos Senesi, defensor del Bournemouth, volvió a aparecer en la convocatoria.

La lista de bajas es extensa, por lesión, por presencia en la Sub 20 o solo por cuestiones futbolísticas.

Hay apellidos que estuvieron en Qatar y que repetirán su participación, pero queda para los próximos meses la conformación y la confirmación de los 26 definitivos.