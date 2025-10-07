El presidente Javier Milei dio el visto bueno para la extradición del empresario ligado al narcotráfico "Fred" Machado . De esta manera, el Gobierno consideró "procedente" que el imputado sea juzgado en los Estados Unidos. "El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley", indicó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.

Machado es acusado y buscado por la Justicia estadounidense desde 2021 por delitos vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, estafa, y financiar con fondos no declarados la campaña presidencial de 2019 de Espert, ex primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA).

Aunque el marco legal actual habilita al Gobierno a rechazar una extradición bajo el argumento de “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”, desde Casa Rosada remarcaron que no hay argumentos o razones para defender al empresario rionegrino, a quien acusan, además, de "cargarse" al principal candidato de LLA en los comicios de medio término.

Francisco Oneto, el abogado de los diablos

Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es socio del Estudio Jurídico Francisco Oneto y Asociados desde 2013. En particular, se especializa en Derecho Penal y Criminología. En tanto, su personalidad histriónica y sus declaraciones poco felices en los medios de comunicación le proveyeron de una importante fama mediática en los últimos años --en diversos videos de YouTube se autoreferencia como "abogado nivel Dios"--. En 2023, Milei lo eligió como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por LLA, fórmula que estuvo encabezada por Carolina Píparo.

Francisco Oneto viene sosteniendo una seguidilla de casos realmente complejos y funestos en los últimos años. Tras haber formado parte de la defensa del rugbier homicida Máximo Thomsen durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, este año se convirtió en el representante legal de Leopoldo Luque, el médico imputado por la muerte de Diego Maradona. Además, es quien se encarga de asesorar legalmente a Leonardo Cositorto, el fundador de la empresa Generación Zoe que estafó a miles de personas mediante el sistema de esquema ponzi y aseguró recientemente haber aportado dinero para la campaña de Diego Santilli --el reemplazo de Esperto como cabeza de lista--.

Con Milei, Oneto tuvo que desarrollar un estómago de acero: por ejemplo, lo representó cuando el niño activista con autismo Ian Moche, de 12 años, lo denunció por compartir unas publicaciones con agravios severos hacia su persona en la red social X. En ese caso, el abogado planteó que los posteos realizados por el mandatario desde su cuenta oficial --identificada con tilde gris-- no debían ser considerados actos institucionales. También representa a Milei en el caso internacional de la criptoestafa $LIBRA, más complejo aún.

El "abogado nivel Dios" es además autor de expresiones repudiables como la que enunció hace unas semanas en el canal de streaming Carajo: "La mujer quiere hacer una carrera profesional, estar sólida económicamente y recibirse, y ese es el problema . El que tiene que estar sólido es el hombre, que la mujer se case con un tipo 10 años más grande y se acabó. Mirá qué fácil".

Su prontuario no termina ahí. Tiempo atrás representó a Luciano Mallemaci, uno de los tres acusados y luego absueltos en el caso por violación en el caso conocido mediáticamente como "la Manada de Chubut". Asimismo, fue el abogado de Daniel Lagostena, condenado por el femicidio de Érica Soriano.