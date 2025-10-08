Delicatessen, película de 1991 escrita y dirigida con Marc Caro y Jean Pierre Jeunet, con la actuación de Dominique Pinon, no es para todo tipo de público, pero sí es una delicia para paladares sensibles. Una película intensa que mezcla estilos, cargada de imágenes espeluznantes y sacudidas macabras que se quedan resonando en tu memoria visual (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112, con reserva previa al +54 341 5669752.)