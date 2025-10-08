Delicatessen, película de 1991 escrita y dirigida con Marc Caro y Jean Pierre Jeunet, con la actuación de Dominique Pinon, no es para todo tipo de público, pero sí es una delicia para paladares sensibles. Una película intensa que mezcla estilos, cargada de imágenes espeluznantes y sacudidas macabras que se quedan resonando en tu memoria visual (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112, con reserva previa al +54 341 5669752.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.