Al ritmo de los viajes y las músicas de cada región, el dúo Sauce Rojo, formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn, integró en un nuevo repertorio cuecas cuyanas, bailecitos, triunfos, rasguidos dobles y tangos. Luego de cuatro años de trabajo, acompañados por el crecimiento de su hijo Aramí, el resultado cobró la forma de su tercer trabajo discográfico, Ser Canción, que el dúo presentará -con la presencia de muchos invitados- este jueves a las 21 en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

Ser Canción estará disponible en las redes dentro de un mes; por lo pronto, puede escucharse “Chacarera pa' la Ipa”, un adelanto en forma de video clip que cultiva amistad mientras se visita la localidad cordobesa de Nono. “Algunos viajes fueron en simultáneo a la composición, como puede ser el caso de esa chacarera, compuesta en la misma casa donde filmamos esas tomas; y otras surgieron de otras experiencias, que nos llevaron a componer, por ejemplo, música cuyana o música sureña. Está la idea de una propuesta de música federal, si se quiere, o de música que represente varias regiones, no solamente las que están más ligadas a la tradición folklórica, como puede ser en Salta, el Norte o la música chamamecera”, explica Alejandro Bluhn a Rosario/12.

-¿Surgió algún género musical tal vez inesperado?

Yanina Bolognese: -Sí, esta consigna de encarar un nuevo paquete de canciones y de composiciones, nos llevó justamente a experimentar una búsqueda y a encontrarnos componiendo en especies que antes no habíamos hecho. Por ejemplo, no habíamos compuesto tonadas, hay también un rasguido doble, un bailecito, un triunfo; junto al desafío de ponerse a estudiar, escuchar, comprender y profundizar.

Alejandro Bluhn: -Creo que a los dos nos empezó a picar mucho el tema de la tradición, la estructura está muy ligada al concepto de la tradición. Y es un concepto muy complejo. Por ejemplo, los triunfos que existen, están casi siempre ligados a triunfos bélicos, a batallas que se han ganado en algún momento de la conformación del país. Que nuestra tradición artística, o alguna parte de la tradición artística, esté ligada necesariamente a una guerra, es particular. ¿Qué sentido tiene componer hoy un triunfo, qué es hoy ganar una batalla? Nos invitó a pensar en estas cosas, como los regionalismos; tenemos una identidad muy amplia los argentinos y las argentinas, en todo el mapa, hay algo que se quiere buscar en todo ese debate un poco filosófico.

-Dada la experiencia que tienen, ¿cómo se plantean hoy la relación creativa?

Bolognese: -En este disco, a diferencia de los anteriores, hay composiciones que las hicimos a la par, compartimos tanto la escritura de la música como de la letra, algo que antes no habíamos hecho. En nuestro primer disco -Grito (2019)- reunimos ciertas composiciones que ya teníamos hechas, por separado, y les dimos forma; pero esto de tener nuevas consignas, nuevas búsquedas, y de experimentar también la mapaternidad, nos fue llevando a encontrarnos en situaciones compartidas, que nos invitaban a escribir y a compartir también la música y la composición.

-En ese compartir aparece la presencia de músicos invitados.

Bluhn: -El criterio fue darnos los gustos que queríamos y darle a cada canción lo que nos parecía que necesitaba, es también el criterio que tuvimos en el primer disco, donde nos salimos del formato de dúo exclusivo; pensamos en instrumentaciones que nos gusten, que nos diviertan. Pensamos en lo hermoso que sería tocar con Marcelo Stenta, Juancho Perone, Betiana Charny, personas que admiramos mucho y por suerte son cercanas, han sido docentes nuestros, han sido colegas en algunos momentos y escenarios. Entonces, la instrumentación la pensamos más allá del dúo, y se dio la situación de que este jueves van a estar todos y todas en el concierto, los nueve invitados. Vamos a poder tocar el disco exactamente como fue grabado, algo difícil, por la logística que implica, porque hay personas que viven en otras provincias incluso. La instrumentación estuvo pensada para el lucimiento de las canciones, y para que quedaran grabadas en su mejor versión.

-¿Qué podrían decir de este sentimiento de “ser canción”, habiendo atravesado todo este trabajo?

Bluhn: -Creo que lo que encontramos sin querer, o estamos encontrando, es realmente la canción, porque la canción es un universo, como decíamos antes de la tradición, muy complejo. Nadie sabe dónde termina la canción. Nadie dice que la chacarera sea una canción, o sea, las especies folklóricas son especies folklóricas y no canciones, habría un lugar donde ya empieza el territorio de la canción y termina el territorio de la tradición. Encontramos como eje común a todo eso el formato canción, al encontrar que cada uno de esos territorios musicales puede ser soporte de un contenido poético nuevo o de una mirada nueva, sobre las cosas o sobre las mismas cosas de antes, pero vistas de nuevo. Es como una especie de investigación sobre la canción, de hasta dónde se la puede montar, y sobre qué tradiciones se puede montar la poesía para seguir existiendo.

Bolognese:

-También pienso que en este disco, si bien hay canciones que abordan con su contenido hechos de situaciones sociales, cosas que nos interpelan y que han estado presentes en nuestra obra anterior, también aparece un contenido más lúdico. No sé si tenga que ver con la presencia de nuestro hijo, pero hay varias canciones que tienen una búsqueda diferente, entre el juego y la ironía, y eso sí lo encuentro como algo nuevo, más presente en este disco que en lo que hemos hecho antes.