Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, pero de vasta trayectoria en el fútbol local e internacional, atraviesa un complicado estado de salud: se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado. En las últimas horas, referentes del mundo deportivo comenzaron a enviar mensajes de apoyo a "Miguelo" y le desearon una pronta recuperación.

La cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue una de las primeras en manifestar un “¡Fuerza, Miguel!" en la red social X (ex Twitter) con una foto del técnico con los brazos cruzados con el buzo de Boca. Además, el presidente de la entidad, Claudio Tapia, también se sumó al replicar en su perfil público el parte médico que emitió el Xeneize ayer con la frase: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

La Conmebol también utilizó una foto durante la etapa en la que ganó la Copa Libertadores con Boca Juniors, en 2007: “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!“.

En cuanto a los clubes por los cuales pasó Russo - ya sea como jugador o en su rol de técnico - también enviaron un mensaje de aliento para el entrenador de 69 años.

“¡Fuerzas, Miguel! La familia Pincha está con vos", expresó Estudiantes de La Plata en sus redes sociales. También se sumó el presidente Juan Sebastián Verón con una imagen del DT en su etapa en el club con el que lo ascendió a la Primera División en 1995: “Mucha fuerza Miguel”, con el emoji del rezo y un corazón albirrojo.

Más tarde adhirió Rosario Central, uno de los clubes más identificados con la carrera de Russo, y Ángel Di María. “Todo el pueblo canalla está con vos”. Además, la Reserva le dedicó la victoria ante Platense con una emotiva pancarta.

Por su parte, Lanús mandó unas sentidas palabras: ”Vos nos acompañaste siempre con el corazón. Ahora nos toca a nosotros. Muchas fuerzas en este momento, Miguel". “Desde Vélez, club donde supiste ser campeón, te deseamos mucha fuerza, Miguel querido. Estamos con vos”, publicó la cuenta del Fortín.

Con Russo, también en el ámbito internacional

Las dedicatorias traspasaron fronteras, puesto que otras instituciones internacionales, en las cuales Russo fue parte en distintos períodos de su carrera, como Universidad de Chile, Millonarios de Bogotá y Cerro Porteño de Paraguay, también se sumaron a la ola de mensajes positivos para la recuperación del entrenador.

“¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996. Los azules te recordamos con mucho cariño”, publicaron en la entidad trasandina.

En tanto que desde el club colombiano rememoraron una frase que utilizó el argentino al recuperarse de un cáncer: “Todo se cura con amor”. “Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!“, escribieron con una foto suya con la copa que ganó.

Continúa en internación domiciliaria

El estado de salud de Russo experimentó un deterioro en los últimos días. El director técnico permanece bajo internación domiciliaria, donde recibe atención médica especializada a raíz de la enfermedad que lo aqueja.

Esta situación lo mantuvo alejado tanto de los últimos dos partidos oficiales como de las prácticas del primer equipo en Boca Predio. Por ello, en la contundente victoria de Boca por 5-0 frente a Newell’s el domingo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, quienes estuvieron al frente fueron Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los asistentes del cuerpo técnico.

