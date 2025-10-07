Unas 12.702 personas humanas se inscribieron a septiembre en el régimen simplificado de ganancias, anunciado en junio de este año por el Gobierno nacional, como parte del "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos".

Hasta fines de septiembre, ARCA relevó que poco más de 12.000 argentinos se habían sumado al régimen de ganancias simplificado, de un universo de unos 1.277.000 contribuyentes que pagan Ganancias, mientras unos aproximadamente 5 millones que son monotributistas.

Atraer dólares no declarados

En junio de este año, con el objetivo de atraer los dólares no declarados de los argentinos, el Gobierno nacional lanzó un régimen simplificado de ganancias con opción voluntaria para adherirse, en el que los contribuyentes quedan exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.

La propuesta fue presentada en Casa Rosada por el ahora excandidato a diputado José Luis Espert, junto al titular de ARCA, Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El "blindaje legal"

Asimismo, el Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, con el objetivo de "blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo". Sin embargo, el blindaje legal no recibió tratamiento legislativo.

El resultado de este blanqueo de Ganancias poco tiene que ver con el éxito que mostró el blanqueo de ahorros del año pasado, en plena luna de miel del gobierno libertario. En aquel momento, el monto total declarado entre todas las figuras (efectivo, cuentas, inmuebles, vehículos, cripto, etc.) ascendió a 32.151 millones de dólares, mientras que el monto depositado en cuentas especiales (CERA/ALYC) fue de aproximadamente 22.165 millones de dólares.