Un "breve intercambio"

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos

El ministro endeudador mantuvo un intercambio con la titular del FMI en el Foro Económico Mundial. El encuentro se da en la antesala de un nuevo vencimiento y una revisión clave del acuerdo.

Caputo y Kristalina Reunión en Davos e incertidumbre por la deuda con el FMI. (Redes Sociales)

Frankie Muniz y Hilary Duff, dos íconos de los 2000, enfrentaron una separación sorprendente e inesperada

Hilary Duff y Frankie Muniz: una amistad perdida por decisiones inesperadas

FOTO REDES SOCIALES equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios

El posteo del embajador en redes

Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

El ministro de Kicillof apuntó de lleno a la "desidia" del gobierno nacional

“Profundo desconocimiento”: Javier Alonso cruzó a Arietto por sus dichos sobre patrulleros

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

El represor multicondenado tenía 84 años

Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia

Por Luciana Bertoia
REDES SOCIALES Puerto Ushuaia

Melella denunció que "no existe una justificación objetiva"

El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia

Pago Tarjeta de Credito

Con créditos de la ANSES

Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de enero de 2026

La "madre de industrias", en una crisis inédita en la historia

La actividad metalúrgica, en el fondo del mar

Containers, exportaciones, comercio-11/09/2025

A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.

Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

Hay 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas

Argentina ofreció ayuda a Chile para combatir los incendios forestales

Mar del Plata estatua Lobo Marino -10/01/2025

"Fue un momento terrible", contó el padre

Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro

Internado en terapia intensiva en Mar del Plata

Cómo sigue la salud de Bastián, tras la quinta operación

FOTO REDES SOCIALES tiziano gravier esqui

En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes

Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

FOTO ALEJANDRO LEIVA river marcos acuña

El sábado en cancha de Barracas

Certezas e incógnitas en River de cara al debut

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

Argentina�s Sebastian Baez hits a return against France�s Giovanni Mpetshi Perricard during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana

“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano