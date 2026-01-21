Omitir para ir al contenido principal
Un "breve intercambio"
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos
El ministro endeudador mantuvo un intercambio con la titular del FMI en el Foro Económico Mundial. El encuentro se da en la antesala de un nuevo vencimiento y una revisión clave del acuerdo.
21 de enero de 2026 - 20:39
Caputo y Kristalina
Reunión en Davos e incertidumbre por la deuda con el FMI.
(Redes Sociales)
