Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado, fue hallada asesinada este martes a las 11 de la mañana. Su cuerpo apareció oculto dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en las inmediaciones de la conmovida localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, en una zona conocida como Los Zorrinos y cerca del club de campo El Silencio. Por el hecho se encuentra detenido como principal sospechoso un hombre de 55 años, aunque por el momento se lo acusa por resistirse a un procedimiento policial cuando todavía se