Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado, fue hallada asesinada este martes a las 11 de la mañana. Su cuerpo apareció oculto dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en las inmediaciones de la conmovida localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, en una zona conocida como Los Zorrinos y cerca del club de campo El Silencio. Por el hecho se encuentra detenido como principal sospechoso un hombre de 55 años, aunque por el momento se lo acusa por resistirse a un procedimiento policial cuando todavía se
Gustavo "Pino" Brondino, el único detenido, era una de las últimas conversaciones por Whatsapp de la víctima
Conmoción en Entre Ríos: hallaron el cuerpo de la joven que buscaban desde el viernes
Se trata de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años. Este domingo, la Policía había encontrado su auto estacionado y abandonado con las llaves puestas. Los fiscales investigan si se trató de un femicidio.
