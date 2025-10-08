La expresidenta Cristina Kirchner recibió en su casa de San José 1111 a militantes de las villas de distintas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los 95 años del nacimiento del Padre Mugica.

"En el 95º aniversario de su nacimiento, día de la Identidad Villera, el ejemplo del Padre Carlos Mugica nos ilumina más que nunca. Su lucha por los más humildes sigue viva en cada barrio y en cada corazón que sueña con una Argentina más justa", indicaron desde las redes de Argentina con Cristina.

Y agregaro: "Por eso, nos unimos en un reclamo que nace desde lo más profundo de nuestras convicciones: la libertad para Cristina, quien, como Mugica, trabajó incansablemente por la dignidad de los vecinos y vecinas de nuestros barrios populares y hoy sufre la proscripción". Desde ahí marcharon a la Parroquia Cristo Obrero para recordarlo: "llevamos un rosario a su tumba no como un final, sino como un compromiso renovado"