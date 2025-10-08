El médico y legislador provincial Bernardo Biella, candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Primero los Salteños, sostuvo que el Gobierno nacional “ha desmantelado el sistema de salud pública” y que “el ajuste del 61% en el presupuesto sanitario pone en riesgo la vida de miles de argentinos”. “Parece que para Milei la salud no existe”, dijo al inicio de la entrevista con Salta/12.

El candidato aseguró que la actual gestión libertaria "se olvidó de que durante dos años estuvimos encerrados por la pandemia y aprendimos que sin salud no tenemos nada". Esto se advierte, dijo, porque la gestión de LLA hizo "el recorte más atroz de la historia del PAMI”.

Biella, médico con más de 30 años de trayectoria, aseguró que los efectos del ajuste ya son evidentes. “En estos últimos seis meses le generó tantos recortes a los pacientes del PAMI que es tremendo", expresó, agregando que se reprograman cirugías a adultos mayores, que además no tienen medicamentos para llegar a fin de mes y les recortan los análisis. En ese sentido, advirtió que detrás de esas cifras hay vidas en riesgo.

“Yo creo que hay un problema de asesoramiento muy grave. Desconocen lo que significa la salud pública. Capaz que nunca estuvo enfermo realmente, por eso piensa que nunca va a llegar a viejo”, manifestó en referencia al presidente Javier Milei tras el inédito show que dio en el Movistar Arena.

Un recorte que desarma el sistema

Biella recordó que se achicó el 61% del presupuesto nacional en salud, lo que significó "ponerle una navaja al cuello a la población”. Según detalló, el impacto se siente desde los medicamentos oncológicos hasta los tratamientos más básicos. “Los hospitales no tienen medicamentos para la tiroides ni para la presión. Hay desabastecimiento generalizado. Y todo esto genera saturación en clínicas y hospitales. Es muy grave, porque se pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos”, afirmó.

El médico salteño resaltó un aspecto que suele quedar fuera de la discusión pública: la relación entre prevención, atención primaria y ahorro del sistema. “El IPS (Instituto Provincial de Salud de Salta), por ejemplo, tiene un programa que se llama Diabetes NOA, que da medicamentos y consultas gratuitas y no es beneficencia, sino que es una estrategia sanitaria y económica", indicó, porque si un paciente diabético no va al podólogo, puede perder el pie; si no va al cardiólogo, puede tener un infarto; si no consulta con un nutricionista, puede terminar con daños renales o cerebrales. Entonces, "si el Estado recorta la prevención, después paga muchísimo más en terapia intensiva. Pero eso parece que no lo entienden”, insistió.





El candidato subrayó un caso extremo, al relatar que hace 18 meses, desde que asumió Milei, jamás volvieron a dializar a los pacientes discapacitados. "Si cortás el servicio, el paciente se muere. Y tuvo que hacerse cargo el gobierno de la provincia, porque es lo que corresponde. Pero la Nación nunca más envió fondos”, recordó.

Un frente provincial con identidad salteña

Más allá del diagnóstico sobre el sistema de salud, Biella también se refirió a la construcción política que encabeza. Contó que conformaron el frente Primero los Salteños porque representa "el primer y único frente provincial que piensa en los problemas reales de las familias salteñas", en cuanto a salud, educación, seguridad y rutas. "Los otros frentes piensan en Buenos Aires, en si van con Milei o contra Milei. Este es un frente salteño, con mirada salteña”, sostuvo.

El nombre y el símbolo del espacio lleva en su identidad el poncho salteño. Biella explicó que se definió por el poncho porque "atraviesa a todos indistintamente de la clase social o el conocimiento. Es parte de nuestro acervo cultural y una forma de decir: primero los nuestros, primero nuestra provincia”.

A modo de comparación en cuanto a la incidencia de un frente provincial, tomó el caso de Corrientes. Dijo que en esa jurisdicción, "hace unos meses, el gobernador (Gustavo) Valdés dijo ‘primero la familia correntina’ y arrasó con el 52% de los votos. Nosotros queremos lo mismo, que Salta tenga su voz propia, sin tutelas nacionales ni condicionamientos partidarios”, sostuvo.

Reclamos y deudas con la Nación

El reclamo por los fondos que la Nación adeuda a la provincia atraviesa todo el discurso del frente Primero los Salteños. Biella coincidió con la posición del gobernador Gustavo Sáenz, que este lunes intentó instalar un acampe frente a la Casa Rosada en protesta por el incumplimiento del Gobierno nacional a las obras comprometidas.

“El gobernador le dio gobernabilidad al presidente durante meses, a cambio de obras públicas: rutas, plantas de tratamiento, infraestructura sanitaria. ¿Y qué hizo el presidente? Le cortó la canilla y no le mandó un peso. Nos mintió a todos los salteños”, dijo Biella.

Sáenz, Royón y Biella junto a familias salteñas





"No se puede volver a confiar en un gobierno que nos defraudó dos veces. Primero que nos devuelva lo que nos prometió, y después hablamos. Pero no solo Salta está diciendo basta. Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Corrientes", lo que puede entenderse como "un levantamiento de las Provincias Unidas. Vamos a ser varias docenas de legisladores provinciales en el Congreso. Se va a acabar el River-Boca. Es hora de que las provincias vuelvan a hacerse escuchar”, aseguró.

Además, Biella dijo que en caso de obtener una banca priorizará recuperar las deudas que el sistema nacional mantiene con los hospitales salteños. “Las obras sociales nacionales le deben más de 2.000 millones de pesos al (Hospital) San Bernardo, al Papa Francisco, al Hospital del Milagro, al Hospital de Niños y a los del interior. Con ese dinero podríamos atender y equipar adecuadamente a todos los salteños. Vamos a ir a Buenos Aires a exigir lo que nos corresponde”, manifestó.

En plena campaña, Biella combinó los actos políticos con su trabajo sanitario. Desde enero, impulsa un programa provincial de capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) abierto a docentes y no docentes. “Queremos que cada persona sepa cómo mantener con vida a un ser querido solo con sus manos”, explicó. Dijo que ya recorrieron dos veces toda la provincia y ahora concretarán una tercera vuelta. "Es una forma de devolver algo de lo que aprendimos en la salud pública”, indicó.

Para el candidato, el desafío político está en reconstruir la confianza ciudadana. “La gente no quiere ir a votar. Inclusive los mismos mileístas que no forman parte del núcleo duro están descorazonados con las denuncias de narcotráfico (en referencia al caso de Luis Espert)", subrayó. Por eso, pidió que la ciudadanía salteña vaya a votar, y "que voten pensando con el corazón en sus hijos y en sus abuelos. Que voten salteño, que voten por un frente que tenga un solo objetivo: poner primero a los salteños por encima de todo”.

Flavia Royón: “Primero los vecinos, primero la salud”

En paralelo, la candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, refuerza desde el territorio la identidad de este frente y su impronta de gestión. “Primero los vecinos, primero la salud: por un Estado presente en cada rincón de Salta”, sostuvo durante su recorrida por la Feria de la Salud en el Centro Vecinal de Villa Mónica.

Para Royón, la salud pública y el desarrollo local están directamente vinculados. Dijo que cuando el Estado se hace presente, no solo se promueve la salud, sino que se fortalece el tejido social. "En cada feria, en cada encuentro, se construye comunidad y se abren oportunidades”, señaló.

La candidata enfatizó la necesidad de una mirada federal en el Congreso, asegurando que se necesitan voces que conozcan la realidad del interior del país, "que sepan que las políticas públicas no se miden en planillas de Excel, sino en la vida cotidiana de los salteños”. En un contexto de ajuste, Royón definió su rol: “Voy a Buenos Aires a pelear por lo nuestro. Nadie lo va a hacer por nosotros”.

A menos de tres semanas de las elecciones nacionales, el frente provincial busca consolidarse como una tercera vía entre el mileísmo y el kirchnerismo, con un discurso que pone en el centro la identidad salteña, la defensa de los recursos provinciales y la reconstrucción del sistema público de salud. “Para un salteño no hay nada más importante que otro salteño que lo represente en el Congreso”, expresó Biella como cierre.